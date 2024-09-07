تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 جامعة سوهاج لطلاب الثانوية العامة

ننشر تفاصيل تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 جامعة سوهاج، بعد إعلان وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية لجامعة سوهاج بدأ طلاب الثانوية العامة لعام 2024 رحلة جديدة في البحث عن الكليات المتاحة لهم ضمن الشعبتين العلمية والأدبية في جامعة سوهاج.

نشرت «الموجز» تفاصيل تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 لجامعة سوهاج، وذلك في إطار حرصها على تقديم الخدمات المستمرة لقرائها.

تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 جامعة سوهاج:

- تربية "تعليم ابتدائي" سوهاج : 249.5 درجة

- آداب سوهاج : 249.5 درجة

- تربية نوعية سوهاج : 230.5 درجة

- تربية "طفولة" سوهاج : 244.5 درجة

- تجارة سوهاج : 290.5 درجة

- تربية سوهاج : 348.5 درجة

- حقوق سوهاج : 327.5 درجة

- ألسن سوهاج : 346.5 درجة

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. تسجيل الرغبات حسب المرحلة المحددة للطالب "المرحلة الثالثة".

3. إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

4. إدخال الرغبات وفقًا للتوزيع الجغرافي.

5. التحقق من صحة البيانات قبل الانتقال للخطوة التالية.

6. الضغط على "حفظ" لتأكيد تسجيل الرغبات.

نصائح لطلاب المرحلة الثالثة أثناء تسجيل الرغبات:

- عند اختيار كلية تتعارض مع التوزيع الجغرافي، سيقوم موقع التنسيق بتنبيه الطالب لتعديل رغباته.

- يتم عرض قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة للشعب المختلفة ليتمكن الطالب من الاختيار منها.

- عرض الحد الأدنى للقبول بالكليات للسنوات السابقة على موقع التنسيق، مما يساعد الطالب في مقارنة المجموع واختيار الكلية المناسبة.

- لا يمكن للطالب إتمام التسجيل إلا بعد إدخال جميع الرغبات المطلوبة، والبالغ عددها 76 رغبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2024

شهادة المؤهل الدراسي

شهادة الميلاد المميكنة

عدد صور شخصية حديثة

صورة الرقم القومي

بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق

نموذج 2 جند للذكور

نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور

جميع الصور أصل وصورة

تنسيق الجامعات 2024

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وتبدأ الجامعات في إجراءات الكشف الطبي، لجميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة، في بداية شهر سبتمبر، على أن يستمر حجز مواعيد الكشف حتى بداية الدراسة.

تأتي هذه التوجيهات لتسهيل عملية التنسيق وضمان اختيار الطلاب للكليات المناسبة، بما يتوافق مع رغباتهم وموقعهم الجغرافي.

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