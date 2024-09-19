محافظ سوهاج يتفقد مؤسسة البنين ومستشفى أخميم المركزي ويتابع رصف شوارع طهطا

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مفاجئة اليوم، حيث تفقد خلالها مؤسسة البنين لرعاية الأيتام في حي الكوثر، ومستشفى أخميم المركزي، وعددًا من المواقع في قرية الحواويش بحي الكوثر. رافقه في الجولة اللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها، ويرصد الموجز جولات المحافظ.

تفقد مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر

محافظ سوهاج



استهل المحافظ جولته بزيارة مؤسسة البنين لرعاية الأيتام في حي الكوثر، قام بتفقد أماكن المبيت، الملاعب، المطبخ، وقاعة الطعام بالدار. والتقى المحافظ بأبناء الدار واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بزيادة المصروف اليومي لهم، وزيادة الكميات المنصرفة من الأطعمة للدار، كما أكد على ضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية، الدينية، والرياضية للنزلاء. بالإضافة إلى توجيه جلسات مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين لإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، مع تقديم تقرير أسبوعي للمحافظ بما تم إنجازه من أنشطة داخل الدار.

محافظ سوهاج

متابعة سير العمل بالمركز الطبي

ومستودع البوتاجاز في حي الكوثر

انتقل المحافظ إلى المركز الطبي بحي الكوثر، حيث وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات لتشغيل المركز في جميع التخصصات لتقديم خدمات طبية شاملة لأهالي المنطقة والقرى المجاورة. كما تفقد سير العمل في مستودع البوتاجاز بحي الكوثر وشدد على توفير أسطوانات البوتاجاز والالتزام بالسعر القانوني والأوزان المحددة. وجه المحافظ بضرورة عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.

محافظ سوهاج

تفقد الوحدة المحلية بقرية الحواويش ومتابعة الخدمات الصحية



شملت الجولة أيضًا زيارة الوحدة المحلية في قرية الحواويش التابعة لمركز أخميم، حيث وجه المحافظ بالاهتمام بمطالب المواطنين، وتحسين الأداء الإداري في التعامل مع شكاوى المواطنين. كما زار الوحدة الصحية في القرية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية، ووجه بإحالة 5 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل. وأمر بالنظر في تعيين طبيب أطفال لتلبية احتياجات المواطنين في الوحدة.

متابعة مستشفى أخميم المركزي

محافظ سوهاج



اختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى أخميم المركزي، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية. كما وجه بزيادة عدد الغرف المخصصة للغسيل الكلوي، وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المبنى، وصيانة المعدات في قسم العظام. وأكد المحافظ على أهمية تحسين الإدارة في جميع أقسام المستشفى، خاصة أماكن تقديم الخدمات للمواطنين. ووجه بسرعة إدراج المستشفى في خطة التطوير التابعة لوزارة الصحة.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج: رصف شارعي "فتحي طهطاوي" و"الجهاد" في طهطا

رصف الطرق في طهطا

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المتعلقة برفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع الداخلية والخارجية في مركز ومدينة طهطا، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، متابعة أعمال الرصف الجارية في شارع "فتحي طهطاوي" وشارع "الجهاد".

تفاصيل أعمال الرصف

رصف الطرق في طهطا



أوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه جاري متابعة أعمال الرصف في شارعي "فتحي طهطاوي" و"الجهاد" بطول 850 مترًا. يبدأ المشروع من موقف طهطا جهينة، مرورًا بمسجد السلام، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز. كما أشار عوض إلى تنفيذ توجيهات السيد المحافظ المتعلقة بالمتابعة المستمرة لحين الانتهاء من كافة الأعمال.

معايير الجودة في أعمال الرصف

رصف الطرق في طهطا



وأكد رئيس مركز ومدينة طهطا أن كافة الأعمال تتم وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع مراعاة جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة في تنفيذ عمليات الرصف، بهدف تحسين المظهر الحضاري للشوارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

استمرار تطوير شوارع طهطا بسوهاج.. تواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك



ختام تدريب اشتراطات سلامة الغذاء بسوهاج بمشاركة المحافظ ورئيس الهيئة

