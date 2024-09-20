بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج

سوهاج.. في إطار رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الدولة للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية المستدامة، تم بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد بحي غرب سوهاج، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المرور وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. المشروع تم تدشينه بمتابعة مباشرة من الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والمحلية، ويرصد الموجز تفاصيل الافتتاح.

تفاصيل تشغيل مجمع المواقف الجديد

موقف السيارات

بناءً على توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تم تشغيل مجمع المواقف الجديد الذي يقع أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج، يتضمن المجمع مواقف مخصصة لعدة مناطق مثل البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، وأولاد سلامة. وقد تم تجهيز المنطقة بشكل كامل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين البنية التحتية المحيطة.

تطوير البنية التحتية والمرافق في المنطقة

نائب المحافظ

شهدت المنطقة المحيطة بالمجمع الجديد عمليات تطوير واسعة النطاق، حيث تم رصف وتمهيد جميع الطرق المؤدية إليه لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنارة، كما تم تركيب لافتات حضارية توضح مواقع المواقف داخل المجمع، بالإضافة إلى التعريفات الخاصة بكل موقف، مما يسهم في تسهيل عملية التنقل للمواطنين والزوار.

توفير خدمات إضافية لتسهيل الوصول

نائب محافظ سوهاج

نائب المحافظ أكد أنه تم تشغيل خط سرفيس جديد يربط بين الموقع القديم للمواقف والمجمع الجديد، لتيسير وصول المواطنين وتجنب أي معوقات في حركة التنقل، هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات العامة وتقليل الزحام في الشوارع.

ردود الفعل من السائقين والركاب

نائب محافظ سوهاج والسائقين

خلال جولته في المجمع الجديد، التقى الدكتور محمد عبد الهادي بعدد من السائقين والركاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بالموقف الحضاري الجديد والتسهيلات التي تم توفيرها، وقد أشاد الجميع بالنظام الجديد والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، التي تم وضع ملصقات بها على جميع السيارات لضمان الشفافية.

استغلال الموقع القديم لخدمة المواطنين

نائب محافظ سوهاج

في خطوة أخرى نحو تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات العامة، قام نائب المحافظ بزيارة الموقع القديم للمواقف، وذلك لبحث إمكانية استغلاله في مشاريع خدمية تعود بالنفع على المواطنين، هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المدينة وتقديم خدمات أفضل لسكانها.

مجمع المواقف الجديد.. خطوة نحو المستقبل

الموقف الجديد في سوهاج

يعد هذا المشروع جزءًا من رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية في سوهاج وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تشغيل مجمع المواقف الجديد بحي غرب سوهاج ليس فقط تحسينًا لحركة المرور، بل هو خطوة نحو مستقبل أكثر تنظيمًا وحضارية للمدينة.

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