إصابة 4 طلاب فى مشاجرة بمحافظة الدقهلية ونقل المصابين للمستشفى

وقعت مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة الثانوية التجارية المشتركة بشارع المحطة في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. تم نقل المصابين إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج.





وجود مشاجرة أثناء خروج الطلاب من المدرسة

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود مشاجرة أثناء خروج الطلاب من المدرسة ووجود مصابين. انتقلت على الفور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى موقع الحادث.

خلال الفحص، تبين أن مشاجرة قد نشبت بين الطلاب واستخدموا فيها الأحزمة والعصي. والمصابون هم: "أ. أع. 17 عامًا، و. ن. م. 17 عامًا، ج. ع. 15 عامًا، و ال. أ. 17 عامًا".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة وإدارة التعليم الفني في نبروه للبدء في التحقيقات في مشاجرة الطلاب.

وفي ذات السايق تنشر “الموجز” عن العنف في المدارس التي تمثل ظاهرة تؤثر على سلامة الطلاب والبيئة التعليمية بشكل عام. يمكن أن يتجلى هذا العنف في أشكال مختلفة، مثل المشاجرات بين الطلاب، التنمر، والاعتداءات الجسدية أو اللفظية.

أسباب العنف في المدارس:

الضغوط النفسية حيث تعرض الطلاب لضغوط دراسية أو عائلية. تأثير الأقران وهي محاولة الانتماء إلى مجموعات معينة. سوء التواصل ويمثل نقص مهارات التواصل وحل النزاعات. التنشئة الاجتماعية وتأثير البيئة المحيطة والتربية المنزلية.

آثار العنف:

صحة نفسية والتي تتسبب زيادة مستويات القلق والاكتئاب بين الطلاب.

التفوق الأكاديمي والذي يتمثل تراجع في الأداء الدراسي بسبب القلق والخوف.

بيئة مدرسية سلبية وهو ما يؤدي تأثير سلبي على العلاقات بين الطلاب والمعلمين.

سبل التخفيف:

التوعية والتثقيف من خلال برامج لتعليم مهارات حل النزاعات. تعزيز التواصل عبر فتح قنوات للحوار بين الطلاب والمعلمين. الرقابة والمتابعة من خلال زيادة الوعي الأمني داخل المدارس.

من المهم أن تعمل المدارس، الأسر، والمجتمعات معًا لوضع استراتيجيات فعالة للحد من العنف وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

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