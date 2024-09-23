يعرض الآن..هل تعرض لوكيشن تصوير مسلسل ديبو للضرر؟.. محمد أنور يجيب

مسلسل ديبو لـ محمد أنور.. بعد إندلاع حريق مفاجئ في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي ، والذي أثر علي الديكورات التي تم تجهيزها لفيلم "الحب كله" والذي يتم تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .

قام الفنان محمد أنور بطمئنة جمهوره عبر حسابه الشخصي علي موقع "فيسبوك" قائلا :"لكل الناس اللي فاكرة أننا بنصور في مدينة الإنتاج الإعلامي وخايفة علينا علشان الحريقة اللي حصلت ، احنا الحمد لله بنصور النهارده بره مش في المدينة وكلنا بخير "

وأكمل قائلا :"الحريقة اللي في المدينة بعيدة عن الديكور اللي بنصور فيه".

وفي السطور التالية يكشف الموجز تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي .

محمد أنور

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج

نشب حريق هائل في أحد ديكورات الحي الشعبي، والتي يتم تصوير عدد من المسلسلات فيها لعرضها خلال رمضان 2025، كما يتم تصوير فيلم "الحب كله" بها .

كما أن الديكورات التي التهمتها النيران صور فيها العام الماضي مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي،دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، وأيضًا صور فيها مسلسل "جعفر العمدة"، وأنهم يحاولون السيطرة على الحريق خوفًا من أن ينشب في لوكيشن "سيد الناس" للمخرج محمد سامي لأن الحريق نشب في المنطقة المجاورة له.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

تعليق منتج فيلم "الحب كله" بعد حريق مدينة الإنتاج

في منشور رسمي عبر حسابه على فيسبوك، كتب منتج الفيلم: "قدر الله وما شاء فعل بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" وأتممنا تجهيز الديكورات، نشب حريق كبير في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي وقضى على ما تم بناؤه."

وأضاف أن الحريق جاء في توقيت حرج، حيث كان العمل يستعد للدخول في مراحل التصوير النهائية.

خسائر الحريق ومصير إستكمال الفيلم

الحريق التهم الديكور الخاص بمشاهد الحي الشعبي والشقق السكنية، وهو ما دفع فريق الإنتاج لإعادة تقييم الأوضاع ووضع خطط بديلة لاستكمال التصوير.

ولم يعلن بعد عن تفاصيل محددة حول كيفية التعامل مع الخسائر، لكن التوقعات تشير إلى احتمال تأجيل التصوير لبعض الوقت .

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

مصير العمل بعد نشوب الحريق

مع هذا الحادث، يبقى السؤال الأكبر حول كيفية تأثيره على استكمال تصوير الفيلم وموعد عرضه.

وأعرب فريق العمل عن أملهم في تجاوز هذه الأزمة سريعًا، مؤكدين أن العمل سيستمر رغم هذه الظروف الصعبة.

أهمية الحي الشعبي في إنتاج الدراما الرمضانية

يعتبر الحي الشعبي مركزًا رئيسيًا لتصوير العديد من مسلسلات رمضان، حيث تجتمع فيه لوكيشانات التصوير لعدد كبير من الأعمال الفنية، من بين هذه المسلسلات، مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال، والذي لم يتأثر بالحريق حتى الآن، لكن القلق حول مصير باقي الأعمال يتزايد .

أربع حرائق خلال عام واحد

ويذكر أن هذا الحريق هو الرابع الذي ينشب في مدينة الإنتاج الإعلامي، فقد نشب خلال العام الجاري ثلاثة حرائق خلال تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني الماضي 2024، حيث التهمت النيران لوكيشنات مسلسل المعلم والكبير أوي وجودر.

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