إياد نصار: أنا عارف مين بيحبني وهذه حكايتي مع منة شلبي

كشف الفنان إياد نصار العديد من الأسرار حول حياته الفنية والشخصية أثناء وجوده ضيفاً مع الإعلامية زهرة رامي في ثاني حلقات برنامج "إنرجي بلس" والذي اطلقته إذاعة إنرجي عبر منصاتها المتعددة على السوشيال ميديا، ويرصد الموجز أبرز تصريحاته.

إياد نصار لا يحب إثارة الجدل

وأوضح إياد نصار الكثير من تفاصيل أعماله الفنية وقال إنه لا يحب إثارة الجدل بشكل عام ولا تكرار الشخصيات التي يقدمها، وقال خلال الحلقة إنه يحب الدخول والمشاركة في الموضوعات الإنسانية الشائكة.

إياد نصار

وتطرق الحديث للتعاون الذي تم بينه وبين المخرج محمد ياسين وقال إياد نصار: "بعشق واحب التعاون مع المخرج ياسين الذي تعاونا في أكثر من عمل منهم مسلسل الجماعة ودوري حسن البنا".

وكشف عن أول مشهد خاص له في مسلسل الجماعة والذي كان بصحبة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة وقال: "المشهد كان كيف تحولت حياة حسن البنا من شخص دعوي لشخص سياسي وعقب انتهاء المشهد قال المخرج محمد ياسين مبروك عليك حسن البنا ".

وعن التعاون مع كلا من مني زكي وهند صبري قال:" ممثلات بجد ومخلصين واحساسهم عالي جدا ولديهم خبرة إنسانية واضحة وهناك حالة من الوعي الكبيرة بيينا".



وتطرق الحديث عن التعاون الذي كان بينه وبين النجمات ريهام عبدالغفور ومنة شلبي، وقال: "هناك حالة من العفوية والثقافة الكبيرة والنضج الكبير الذي تتمتع بيه كلا منهم بجانب الموهبة العظيمة".

وخلال الحلقة كشف إياد نصار عن عدد من الافلام التي ان تم عرضها عليه كان يفضل تقديمها ومنهم زوجة رجل مهم، شيء من الخوف، موعد مع العشاء.



كما علق الفنان إياد نصار لأول مرة على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار جدلا كبيرا عقب عرضه على منصة نتفليكس، وقال إن منصة نتفليكس طلبت من فريق العمل عدم التعليق على الجدل، ما تسبب في مضايقته.

وتابع أنه كان يجب التعليق على جدل العمل ويعتقد أن ننفليكس كانت مستفيدة من هذه التعليقات السلبية من أجل الدعاية.

وصرح قائلاً: "أنا عارف مين بيحبني ومين بيتابعني، والفنان أصبح قريبًا من الجمهور".

برنامج إنرجي بلس

أطلقت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ برنامجها الديجيتال الجديد "إنرجي بلس" وذلك عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



برنامج "إنرجي بلس" يتميز بمحتوى متنوع وفني وعصري للحديث عن موضوعات متعددة في جميع المجالات ويقدمه مذيعو الراديو.



وجاءت أولى حلقات "إنرجي بلس" مع صانعة المحتوي مي إبراهيم وأجرت معها الحوار منة عامر، وتحدثت عن تجاربها الشخصية كأم وزوجة وشخصية معروفة عبر السوشيال ميديا.

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