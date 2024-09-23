موعد فتح التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا.. تعرف على كل التفاصيل

سيفتح باب التقديم للفوز بيانصيب اللوتري الأمريكي 2025/2026 بعد أيام قليلة، للفوز بفرصة الهجرة العشوائية لأمريكا، وينتظر الملايين حول العالم فتح باب التقديم للحصول على فرصة التواجد في أمريكا والمقرر يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويوضح الموجز موعد فتح باب التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا، ورابط التقديم على اللوترى الأمريكي، للعام المقبل 2025/2026، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 4 أكتوبر 2024، وتستمر لمدة شهر كامل.

موعد فتح باب تقديم اللوترى الأمريكي

تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد أيام قليلة سيتم فتح باب تقديم اللوترى الأمريكي او الهجرة العشوائية إلى أمريكا بدءًا من يوم 4 أكتوبر المقبل، على أن تكون النتيجة يوم 4 مايو 2025، حيث تبدأ فترة التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لبرنامج DV-2025 في 4 أكتوبر 2024، ويتم إغلاقها في 7 نوفمبر 2024 الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويجب على المشاركين في برنامج DV-2025 الاحتفاظ برقم التأكيد الخاص بهم .

شروط التقديم في اللوترى الأمريكي 2026

يستطيع الراغبون في الحصول على فرصة التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا الاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة باللوتري الأمريكي، والتى تجذب الملايين من المصريين والعالم للفوز باللوترى سنويًا حيث توافق الولايات المتحدة الامريكية على منح 55 ألف فرصة سنويًا للهجرة العشوائية إليها مقسمة على دول العالم.

شروط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا

- أن يكون المتقدم لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا من الدول المسموح لها بالتقدم للبرنامج مثل (مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا).

- لا يوجد حد أدنى لسن التقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا.

- ضرورة الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في العمل.

- يجب إتمام عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV.

- يكون التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا مجانيا.

الهجرة العشوائية لأمريكا التكلفة والتفاصيل:

ومن خلال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، أنشأ قانون الهجرة لعام 1990 برنامج تأشيرة التنوع (DV)، الذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي، ويسمح البرنامج لأولئك من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة بالدخول للحصول على فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة للولايات المتحدة.

وتتم القرعة لتلك الهجرة العشوائية من جانب وزارة الخارجية الأمريكية لاختيار المشاركين بالقرعة من دول عديدة ويطلق أيضًا على برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا «برنامج تأشيرة التنوع dv».

مزايا اللوتري الأمريكي

اللوتري «Lottery» مصطلح إنجليزي يعني بالعربية كلمة اليانصيب، وسمي البرنامج بهذا الإسم لأنه يقوم على مسابقة يانصيب سنوية، يقدم فيها للمشاركين فرصة الحصول على «بطاقة خضراء»، تمنحهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو برنامج مصرح به من قبل الكونجرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، وتدار القرعة فيه سنويًا بما يسمح للفائزين بممارسة حياة طبيعية في الولايات المتحدة بالعمل أو الدراسة أو العيش.

وتعرف تأشيرة التنوع باسم «Diversity visa»، كما يحصل حاملو «البطاقة الخضراء» على امتياز السفر بحرية من وإلى الولايات المتحدة، كالمقيمين الدائمين على الأراضي الأمريكية، كما يحق لهم العمل بشكل قانوني والحصول على مزايا مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وخدمات المساعدة الأخرى، كما يمكن لحاملي «البطاقة الخضراء» التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية دون فقدان جنسيتهم الأصلية، وعادة ما تكون هذه البطاقات صالحة لمدة 10 سنوات ويمكن تجديدها بسهولة من خلال إجراءات بسيطة.

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