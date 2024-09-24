أسعار أشهر اللوحات المعدنية المميزة بعد طرح ب-ط-ل 73

لم تنقطع عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار اللوحات المعدنية المميزة، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن طرح مزايدة على واحدة من أشهر اللوحات المعدنية المميزة التي تحمل رقم (ب ط ل- 73)، ويتم التقديم للمزايدة عليها، من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية، وترتفع أسعار أشهر اللوحات المعدنية بشكل كبير، ويقدم جزءًا من عائد تلك اللوحات لدعم صندوق تحيا مصر.

أشهر اللوحات المعدنية المميزة داخل مصر

يستعرض “ الموجز ”، خلال السطور التالية أسعار أشهر اللوحات المعدنية المميزة، التي طرحتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية للمزاد العلني، وكيفية التقديم حصول مالكي السيارات على لوحات معدنية مميزة.

طريقة الحصول على لوحة معدنية مميزة 2024

تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها خدمة الحصول على لوحات معدنية مميزة لمالكي السيارات الملاكي من خلال الدخول في مزاد علني على موقعها الإلكتروني، من خلال الخطوات التالية:

لوحات معدنية مميزة



1- الدخول على موقع وزارة الداخلية

2- تسجيل الدخول على موقع الوزارة بإدخال البيانات المطلوبة.

3- الضغط على كلمة «كون لوحتك الآن».

يطلب الموقع من المشاركين في المزاد سداد مبلغ التأمين لدخول المزاد والذي يختلف حسب حروف وأرقام كل لوحة، وأنه في حال رسو المزاد مع عدم استكمال عملية الشراء لا يجوز للمتقدم استرجاع مبلغ التأمين مرة أخرى.

أسعار أشهر اللوحات المعدنية المميزة في مصر

شهدت أسعار اللوحات المعدنية المميزة في مصر ارتفاعا قياسيا، تجاوز بعضها مليوني جنيه، وتختلف أسعار اللوحات المعدنية المميزة، حيث تبدأ من 425.000 جنيه مصري خاصة اذا كانت اللوحة تحتوي على واحد، أما السعر النهائي فيتحدد حسب طلبات المتزايدين والمنافسين على اللوحة.

وتحمل اللوحات المعدنية المميزة للسيارات أرقامًا وحروفًا مميزة، مثل "1111"، ويمكن تدوين الاسم عليها مثل "زين".

أسعار اللوحات المعدنية المميزة في مصر



أتاح الموقع لوحة معدنية مميزة بسعر 1.3 مليون جنيه، كما أتاح لوحة معدنية بأرقام وحروف "ن 3" مقابل مليون جنيه مصري.

وأتاح الموقع لوحة معدنية بأرقام وحروف "أ هـ م 1" مقابل 1 مليون و970 ألف جنيه، وأخرى "س ي ف 1" بمبلغ 605 آلاف جنيه.

وبيعت اللوحة "س ب أ 7777" بسعر 100 ألف جنيه، واللوحة "س م و 5555" بسعر 100 ألف جنيه، و"أ ل أ 6666" بسعر 100 ألف جنيه، واللوحة "و ل 5555" بـ100 ألف جنيه.

قائمة أسعار أشهر اللوحات المعدنية المميزة 2024

تتصدر قائمة لوحات السيارات المعدنية المميزة، اللوحة ج 1 التي تقدم بقيمة سعرية قدرها مليون و 300 ألف جنيه، وتعد هي اللوحة المعدنية الاغلى وسط القائمة التالية، حيث تتبعها اللوحة ر ر ر 3 بسعر 425 ألف جنيه، و ع 6666 بسعر 400 ألف جنيه.

وتقدم ايضا اللوحة ع ج ى 1 بقيمة سعرية بلغت 375 ألف جنيه، بالاضافة إلى اللوحة س ب أ 7777 بسعر 100 ألف جنيه، وتبعها اللوحة س م و 5555 بسعر 100 ألف جنيه ايضا، و أ ل أ 6666 بسعر 100 ألف جنيه، إلى جانب اللوحة و ل 5555 ضمن قائمة الـ 100 ألف جنيه.

كما تضم قائمة اللوحات المعدنية المميزة كلا من، اللوحة أ أ أ رقم 222 بسعر 135 ألف جنيه، واللوحة المعدنية ج هـ م 1111 التي تعد هي الأرخص في هذه القائمة حيث تقدر قيمتها السعرية نحو 75 ألف جنيه.

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