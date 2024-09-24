كيفية قضاء الصلوات الفائتة وفقًا للسنن النبوية.. دليل شامل للمسلمين

تُعتبر الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وواجبًا يوميًا على كل مسلم. ومع ذلك، قد يمر الإنسان بظروف تجعله يفوت بعض الصلوات، سواء كانت بسبب الانشغال أو النوم أو المرض. وفي هذه الحالة، يُعد قضاء الصلوات الفائتة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصلة مع الله وإصلاح ما فات، فمن فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه]

قضاء الصلوات الفائتة ليس مجرد استكمال لركعات الصلاة، بل هو عمل يُظهر صدق نية المسلم ورغبته في التوبة والعودة إلى الله. لذلك، يتطلب قضاء الصلوات الفائتة فهمًا صحيحًا للنية والإجراءات اللازمة، مما يُعزز الوعي بأهمية الوقت والالتزام بالعبادات.

في السطور القادمة، تستعرض لكم جريدة الموجز كيفية قضاء الصلوات الفائتة بشكل صحيح وفقًا للسنة النبوية، لتكون لدينا فهم شامل يسهل علينا الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها المحددة.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة وفقًا للسنن النبوية

قضاء الصلوات الفائتة واجب على المسلم، وقد وردت بعض الإرشادات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كيفية أدائها. إليك خطوات قضاء الصلوات الفائتة وفقًا للسنن النبوية:

1- نية القضاء:

يجب على المسلم أن ينوي قضاء الصلاة الفائتة قبل أدائها. النية تكون في القلب، ولا تحتاج إلى التلفظ بها.

2- تحديد الصلاة:

ينبغي أن تُحدد الصلاة التي ستقضيها (مثل: فجر، ظهر، عصر، مغرب، أو عشاء).

3- الوضوء:

تأكد من الطهارة بالوضوء، حيث إن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".

4-أداء الصلاة:

يُفضل أن تُصلّى الصلاة الفائتة كما صُليت في وقتها، مع الالتزام بعدد الركعات والأركان. إذا كان هناك عدة صلوات فائتة، يمكن قضاؤها على الترتيب أو حسب الحاجة.

5- الاستغفار والدعاء:

بعد قضاء الصلاة، يُستحب أن يستغفر المسلم الله سبحانه وتعالى، ويطلب منه العون في الالتزام بالصلوات في وقتها.

6- السنن الرواتب:

إذا كانت الصلاة الفائتة مرتبطة بسنن راتبة، يُمكن قضاؤها أيضًا، لكن يُفضل أداء السنن المؤكدة التي تصلى قبل أو بعد الفرائض.

7- قضاء الصلوات في أوقات غير مكروهة:

يمكن قضاء الصلوات في الأوقات المباحة، وتجنب الأوقات المكروهة، مثل بعد الفجر وقبل المغرب.

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