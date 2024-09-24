برواتب مجزية.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة جديدة

وظائف شاغرة.. تعمل وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بشكل دوري، حيث أعلنت عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، وشركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر»، لتوفير فرص عمل للشباب.

وظائف شاغرة

ويقدم لكم موقع الموجز، من خلال السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة عن يوم التوظيف المفتوح، التي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، والتي جاءت على النحو التالي:ـ

لا يفوتك "التعليم" تعلن عن وظائف شاغرة في مدرسة الضبعة النووية بشروط مميزة

موعد ملتقى التوظيف القادم

سوف يتم عقد الملتقى التوظيفي يوم الأحد القادم، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الـ4 مساء، داخل مول العرب بمدينة 6 أكتوبر بوابة (21 - 22).

التخصصات المطلوبة للوظائف الشباب والرياضة الجديدة

بحسب ما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مديرين أقسام.

2- مشرفين أقسام.

3- شيفات بيكري ومساعدين شيفات.

4- شيفات حلواني شرقي وغربي ومساعدين شيفات.

5- شيفات جزارة ومساعدين شيفات.

6. شيفات بقالة ومساعدين شيفات.

7- بائعو خضار وفاكهة.

8- فنيون صيانة تكييف وتبريد.

9- منسقو ممرات في جميع الأقسام.

10- مشرفو ديليفري.

11- محضرو طلبات.

12- موظفو كاشير.

13- منسقو أسعار وديكور.

14- منسقو أرفف بالمخازن.

15- موظف استلامات.

16- مشرفو أمن.

17- أفراد أمن.

18- مراقبو كاميرات.

لا يفوتك فرص عمل.. وزارة المالية تعلن عن 4 وظائف قيادية شاغرة

شروط الوظائف المطلوبة

وضعت الشركة بعض الشروط التي لابد أن تكون متوفرة في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:ـ

1- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالٍ.

2- لديه خبرة 3 سنوات أو دون خبرة.

3- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

4- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

هناك العديد من المميزات التي سوف يحصل عليها المقبولون في الوظائف والتي جاءت كالتالي:ـ

- رواتب مجزية.

- حوافز شهرية علي المبيعات.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تأمين طبي واجتماعي.

- إجازة أسبوعيًا.

- فرص للترقي.

وظائف شاغرة

كيفية التقديم لـ وظائف الشباب والرياضة

يمكن لجميع الشباب الراغبين في التقديم للوظائف التي تم الإعلان عنها من خلال ملىء الإستمارة المتاحة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أو الدخول على بوابة توظيف مصر من هنـــــــــــــا، ثم بعد ذلك التوجه إلى ملتقى التوظيف في الموعد والمكان التي تم تحديده.

اقرأ أيضاً

وظائف برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه في 3 محافظات.. اعرف الشروطجهّز أوراقك.. آخر موعد للتقديم في وظائف السكة الحديد 2024