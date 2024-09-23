جهّز أوراقك.. آخر موعد للتقديم في وظائف السكة الحديد 2024

وظائف السكة الحديد 2024 واحدة من كلمات البحث التي تصدرت شبكة الانترنت في الساعات الماضية، حيث يقبل الكثير من الباحثين عن وظائف، على إعلان الوظائف الخالية في هيئة السكك الحديد، والتي توفر مميزات متعددة للمقبولين فيها.

ومع تزايد أهميتها، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل وظائف السكة الحديد 2024.

آخر موعد للتقديم في وظائف السكة الحديد 2024

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت مؤخرًا عن وظائف تخصصية وقيادية شاغرة من خلال التعاقد المباشر فور مطابقة المتقدم للشروط الفنية المطلوبة.

وفيما يخص، آخر موعد للتقديم في وظائف السكة الحديد 2024، فهو شهر واحد من تاريخ الإعلان وهو يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، أي أن الموعد النهائي للتقديم هو يوم 19 أكتوبر 2024.

وظائف السكة الحديد 2024

وذكرت هيئة السكة الحديد في إعلانها رقم 2 لسنة 2024 لشغل الوظائف القيادية بالهيئة، أن الوظائف المتاحة هي:

رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (مركز إدارة الهيئة – القطاعات – المناطق) (بمنطقة القاهرة / بمنطقة وسط الدلتا / بالمنطقة الوسطى / بالمنطقة الجنوبية / للقطاعات).

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب الإداري

مدير عام الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2024

بيان حالة للمتقدم معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى، تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها»، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير)، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم ضرورة إضافتها.

بيان بالجزاءات الموقعة على المتقدم إن وجدت.

عدد (6) صور شخصية حديثة للمتقدم مقاس 4×6.

بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم في مكان مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مقترحات المتقدم للتطوير وفقًا للنموذج المرفق وإضافته على CD.

خطاب معتمد من الإدارة القانونية بعدم توقيع أي جزاءات على المتقدم وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم.

خطاب بتحليل المخدرات للمتقدم من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي.

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