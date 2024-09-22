فرص عمل شاغرة في 18 تخصصا لجميع المؤهلات وبدون خبرة.. أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، عن فتح باب "توظيف مصر"، يتم توظيف عدد من مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة في عدد من المجالات، داخل شركة " بينيس" التي تعتبر من إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال السوبر ماركت بمجموعة من الدول العربية المختلفة.

يوضح لكم موقعالموجز،جلال السطور التاليه عن كافة التفاصيل التي تخص،فرص عمل شاغرة في 18 تخصصا لجميع المؤهلات وبدون.

لا يفوتك فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية.. اعرف التخصصات المطلوبة

الوظائف المتاحة

وتطلب الشركة موظفين للعمل في كافة مجالات مختلفة، وجاءت كالتالى:

مديرين أقسام.



مشرفين أقسام.



شيفات بيكري ومساعدين شيفات.



شيفات حلواني شرقي وغربي ومساعدين شيفات.



شيفات جزارة ومساعدين شيفات.



شيفات بقالة ومساعدين شيفات.



بائعين خضار وفاكهة.



فنيين صيانة تكييف وتبريد.



منسقين ممرات في جميع الأقسام.



مشرفين ديليفري.



محضرين طلبات.



موظفين كاشير.



منسقين أسعار وديكور.



منسقين أرفف بالمخازن.



موظف استلامات.



مشرفين أمن.



أفراد أمن.



مراقبين كاميرات.



متطلبات الوظائف



يجب علي كل متقدم هذة الوظيفة أن تتوفر كل هذة الشروط، التي جأت كلتالى:

مؤهل «متوسط/ فوق متوسط/ عالي».



خبرة تتراوح بين 0 إلى 3 سنوات.



الحد الأقصى للسن: 40 سنة.



موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظيفة الشاغرة

رواتب مجزية.



حوافز شهرية على المبيعات.



عدد ساعات العمل: 9 ساعات.



تأمين طبي واجتماعي.



إجازة أسبوعية.



فرص للترقية.

خطوات التقديم

ولمن يرغب في التقديم على هذه الوظائف الشاغرة ، يجب عليك ملء الاستمارة من خلال صفحة وزارة الشباب والرياضة، ثم التوجه مباشرة إلى العنوان في الموعد المحدد، كالتالي:

العنوان: فرع سبينيس بمول العرب - ميدان جهينة، بوابة “21 / 22”، 6 أكتوبر.

الموعد: يوم الأحد 29 سبتمبر القادم، من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساءً.

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فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية.. اعرف التخصصات المطلوبة

رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. تفاصيل ورابط التقديم على6200 فرصة عمل



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