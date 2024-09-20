خطوات التقديم على 1250 فرصة عمل ضمن مبادرة «بداية»

1250 فرصة عمل بمحافظتين ضمن مبادرة «بداية».. طريقة التقديم.. يبحث عدد من المواطنين عن فرصة العمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق استقلالهم المالي. تتنوع احتياجات السوق وتختلف التخصصات المطلوبة، مما يتطلب توفير برامج تدريبية ومبادرات توظيف تلبي هذه الاحتياجات. توفر الحكومة والقطاع الخاص العديد من الفرص للمساهمة في تقليل البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

ووفرت مبادرة بداية عددًا من الفرص في مجالات مختلفة، مثل دعم رواد الأعمال، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتقديم التدريب والإرشاد. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار وخلق بيئة مناسبة لنمو الأعمال الجديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويرصد لكم الموجز كافة التفاصيل عن فرصة عمل بمحافظتين ضمن مبادرة «بداية».. طريقة التقديم

مبادرة بداية

انطلقت مبادرة "بداية" يوم الثلاثاء الماضي تحت شعار «بداية جديدة لبناء إنسان»، بهدف الاستثمار في العنصر البشري وتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن توافر 1250 فرصة عمل في محافظتي القاهرة وأسيوط.

أوضحت وزارة العمل أن هناك 950 فرصة عمل متاحة لشباب الخريجين والمقيمين في القاهرة، بالتنسيق مع 12 شركة من القطاع الخاص.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المطلوبة: مهندسين في تخصصات مختلفة، أطباء، صيادلة، محاسبين، مدير مشروع، خدمة عملاء، مدخل بيانات، تمريض، طباخين، مساعد شيف، فنيين في جميع التخصصات، عمال عاديين، عمال نظافة، عمال مخازن، بالإضافة إلى وظائف في مجال الفندقة وموظفين ممرات.

توافر فرص عمل في اسيوط

للتقديم على فرص العمل المتاحة في القاهرة، يمكن للراغبين زيارة الصفحة الرسمية لوزارة العمل. حيث سيتم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد. الوظائف متاحة للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات.

في محافظة أسيوط، وفرت وزارة العمل 300 فرصة عمل بمشروعات شركة «المقاولون العرب»، تشمل:

1- 100 نجار مسلح.

2- 100 حداد مسلح.

3- 100 عامل مساعد.

أهداف مبادرة بداية

أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. تركز المبادرة على تقديم خدمات متكاملة في مجالات التعليم، الصحة، الثقافة، الرياضة، والتوظيف.

تساهم وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات في تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في رأس المال البشري. وقد وجه وزير العمل، محمد جبران، الإدارات المركزية والمديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

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