تستمر لمدة 100 يوم.. تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية)

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان).. تصدرت مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) محرك البحث جوحل، اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، وذلك بعد إطلاق برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل من سن صفر إلى 6 سنوات.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي كل ما يخص مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وبرنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل الذي أطلقته.

تبدأ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) في السابع من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية .

أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)

وتعد مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، والعمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع.

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) تُطلق برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل

ويأتي برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل الذي أطلقته مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) بالتشارك بين كافة جهات الدولة ووزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، حيث تنهض الدولة لوضع برنامج متكامل للأسرة والأطفال حديثي الولادة.

أهداف برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل

ويهدف برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل الذي أطلقته مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) إلى رفع نسبة التغطية بالحضانات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي في الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات خلال ثلاث سنوات، ورفع نسبة التغطية في التعليم قبل المدرسي من 30% إلى 60% خلال ثلاث سنوات، وخفض مستويات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة 10% كل سنة، وكذلك خفض معدل وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة ودون الخامسة بنسبة 10% كل سنة، فضلا عن رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة عند 4-5 شهور من 13% الي 50% في ثلاث سنوات.

الفئات المستهدفة من برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل

وفيما يتعلق بالفئات التي يستهدفها برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل الذي أطلقته مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) فهم الأطفال من عمر 0 إلى 6 سنوات والآباء والأمهات (أولياء الأمور)، ومقدمي الخدمات بالحضانات، إلى جانب مقدمي خدمات الرعاية الصحية للطفولة المبكرة في المؤسسات الصحية، والمدرسين للتعليم قبل المدرسي.

دور وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل

وبخصوص دور وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل الذي أطلقته مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) فيتلخص في تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير التغطية الشاملة للحضانات وحماية حقوق الطفل في أسرة واعية وحمايته من العنف.

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)

دور وزارة التربية والتعليم في برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل

أما دور وزارة التربية والتعليم في برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل الذي أطلقته مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) فيتلخص في برفع معدلات التحاق الأطفال بالتعليم قبل المدرسي لتنمية مهاراتهم واستعدادهم للتعليم الابتدائي ووضع آلياته وتدريب المدرسين على كيفية التعامل مع الأطفال في هذه السن بالغة الدقة.

دور وزارة الثقافة في برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل

كما تتبني وزارة الثقافة التمكين الثقافي للوالدين ورفع الوعي بأهمية هذه الفترة من خلال وضع برامج تثقيفية وندوات توعوية ذات الصلة. كما تتبنى وزارة الشباب والرياضة وضع برنامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضي معافى بدنيًا وصحيًا.

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