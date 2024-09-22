فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية.. اعرف التخصصات المطلوبة

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة داخل موقع الضبعة لشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية مع مراعاة عرض كافة الشروط والمستندات المطلوبة بالإضافة إلى التعرف على التخصصات المتاحة داخل المشروع.

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

وقد أتاحت وزارة العمل طرق التقديم على يمكن التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي من خلال هذا الرابط، ثم الضغط على باب «تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة»، أو الدخول مباشرة للتسجيل على هذا الرابط، إذ أن التقديم يبدأ من اليوم السبت.

توننقل لكم عبر الآتي تفاصيل فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، من خلال التخصصات المطلوبة في وظائف محطة الضبعة وهي كالتالي:

التخصصات المطلوبة في وظائف محطة الضبعة

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية لـ 2300 حداد مسلح. فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية لـ 900 عامل خرسانة. فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية لـ 700 لحام. فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية لـ 500 عامل تركيب أنظمة تهوية. فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية لـ 1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة. فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية لـ 500 كهربائي.

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

وننقل لكم في الخطوة التالية الأوراق والمستندات المطلوبة في فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية وتتضمن كل ما يلي:

المستندات المطلوبة في فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.

يشترط خبرة سنة.

استمارة الفحص الطبي «111».

كما أتاحت الوزارة أيضًا بعض الـ مميزات في فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية والتي جاءت على النحو التالي:

مميزات في فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه، طبقًا للمهنة والخبرة.

العمل 8 ساعات يوميًا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

العمل 6 أيام أسبوعيًا.

توفير سكن.

وسيلة انتقال للعمل والعودة.

3 وجبات كل يوم.

وتجدر الإشارة إلى أن فرص العمل المرتبطة بمحطة الضبعة النووية تساهم في تخفيف نسبة البطالة في مصر، خاصة بين الشباب الخريجين من التخصصات الهندسية والفنية، وأيضًا، يمكن للمشروع أن يشكل رافعة لتطوير البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالمحطة، ما يخلق المزيد من الوظائف في قطاعات البناء والتطوير.

وإلى جانب ذلك، يساهم المشروع في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، حيث يتم تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية المتقدمة، هذا الاستثمار في التعليم والتدريب سيؤدي إلى وجود جيل جديد من المهنيين المؤهلين للعمل في مجالات ذات قيمة مضافة عالية.

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