برابط التفاصيل.. جامعة طيبة التكنولوجية تعلن فرص عمل جديدة لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد السنوي لأعضاء هيئة التدريس المعاونة "مدرسين مساعدين ومعيدين" وكذلك للجهاز الإداري، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ،ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وظائف شاغرة في جامعة طيبة التكنولوجية

وأوضحت جامعة طيبة التكنولوجية ، أنه على الراغبين في التقدم تسليم مستنداتهم يدويًا إلى مقر الجامعة بمدينة طيبة الجديدة بجوار مبنى المرور، وذلك خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2024، إلى إدارة الموارد البشرية.

جامعة طيبة التكنولوجية

كما أشارت الجامعة إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس المعاونة، بالإضافة إلى امتحانات للجهاز الإداري سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

للمزيد من المعلومات حول الوظائف المطلوبة والشروط، يمكن زيارة الرابط التالي من خلال الضغط هنا.

وفي سياق اخر، جامعة طيبة التكنولوجية تحقق إنجازات بارزة في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، كما حققت جامعة طيبة التكنولوجية، تحت قيادة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، نتائج متميزة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، الذي أقيم في المدينة الشبابية بأبي قير تحت شعار "إبداع - ابتكار - تنافس".

في المسابقات الفنية، حصل الطالب صرابامون رأفت على المركز الأول في مسابقة الترانيم، بينما أحرزت الطالبة ياسمين سعودي المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم للفتيات، اما على الصعيد الرياضي، حقق فريق كرة القدم بالجامعة انتصارًا كبيرًا على فريق جامعة مصر الدولية بثلاثة أهداف نظيفة، كما فاز على فريق جامعة برج العرب التكنولوجية بهدف دون رد. في منافسات الشطرنج، تألق الطالب أشرف موسى، حيث فاز في ثلاث جولات من أصل أربع.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن فخره بالطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التميز الذي تتمتع به جامعة طيبة التكنولوجية وتشجع الطلاب على بذل المزيد من الجهد.

ترأس وفد الجامعة في هذا الأسبوع الدكتور عادل زين الدين، وضم أيضًا الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى صفوت، والدكتورة سارة ناجي من هيئة التدريس، بالإضافة إلى عبدالرحيم محمود، أخصائي النشاط الرياضي، وعدد من الطلاب المتميزين.

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