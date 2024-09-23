وظائف برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه في 3 محافظات.. اعرف الشروط

وظائف برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه في 3 محافظات.. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة برواتب وحوافز شهرية قد تصل إلى 24 ألف جنية في إحدي الشركات الكبرى، وبها مميزات أخري، ببالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، وشركة"مايكروسوفت" ومؤسسة"كير مصر".

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تفاصيل وظائف الشباب والرياضة برواتب قد تصل 24 ألف جنيه

يوضح لكم موقع الموجز، النحو التالي عن وظائف برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه في 3 محافظات، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط التقديم، والحقوق والمميزات وأماكن العمل.

التخصصات المطلوبة للوظائف والشروط

مشرف مبيعات، يشترط خبرة من 3 إلى 5 سنوات. مندوب مبيعات، خبرة أو بدون خبرة.



مكان العمل

وأعلنت الشركة عن حاجتها إلى موظفين للعمل في فروعها بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، ويمكن للشباب من سكان هذه المحافظات التقديم على الوظائف.

شروط الوظائف

يجب أن تتوفر كل هذة الشروط للتقديم غي الوظايفة ،كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي. - مطلوب شباب من الجنسين ذكور وإناث. - الحد الأقصى للسن 38 سنة.

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المميزات والحقوق الوظيفية



يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

الراتب الأساسي لمشرف مبيعات 10000 جنيه بالإضافة إلى العمولة.

الراتب الأساسي لمندوب المبيعات 4000 جنيه، بالإضافة عمولة من 3500 الى 20000 ألف جنيه.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

يوم إجازة في الأسبوع، الجمعة.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

لمن يرغم في تقديديم الوظيفة :

زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر. التوجه إلى مديريات العمل في مختلف المحافظات. التواصل مع أرقام وعناوين الشركات المُرفقة. زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت للتقديم.

تخصصات وظائف وزارة العمل

فني لحام C2. فني راوتر CNC. فني شريط. فني مكبس (عدد 3). فني مقطع. مدير إنتاج خشبي (خبرة 5 سنوات). مهندسي ميكانيكا (عدد 2، خبرة سنة). محاسبين (عدد 2، خبرة سنتين).

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