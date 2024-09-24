موجة حر جديدة.. مصر تستعد لارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعه بعد غد الخميس 26 سبتمبر2024، حيث أنه من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاع في درجات الحرارة، من درجة إلى درجتين مئويتين، ليسود طقس شديد الحرارة رطبا على معظم الأنحاء، وتصل المحسوسة على بعض المناطق إلى 41 درجة مئوية. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

حالة الطقس يوم الخميس 26 - 9 -2024

وبحسب بيان الهيئة، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال النهار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسوف تكون درجات الحرارة شديدة الارتفاع، وسوف يكون الطقس معتدلا ليلا عليهما وعلى معظم أنحاء البلاد، في حين تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع على معظم الأنحاء، لتصل على السواحل الشمالية إلى 80%.

ليالي أكثر برودة في شمال البلاد خلال الأيام المقبلة

وتشهد الليالي المقبلة طقسا لطيفا ورطبا على شمال مصر، بينما يظل الطقس حارا على جنوبها، وقد تؤدي السحب المنخفضة إلى تشكل ضباب مائي في ساعات الصباح الباكر خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة نهاية الأسبوع

درجات الحرارة نهاية الأسبوع

درجات الحرارة نهاية الأسبوع

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء 25 سبتمبر 2024 على أغلب الأنحاء

ستكون درجه الحرارة غداً في القاهرة والوجه البحري 32 للعظمى و24 المحسوسة.

كما ستكون درجه الحرارة غداً في السواحل الشمالية 29 للعظمى 32 المحسوسة.

كما ستكون درجه الحرارة في جنوب سيناء 36 للعظمى و 38 المحسوسة.

كما تكون درجه الحرارة في شمال الصعيد 34 للعظمى و36 المحسوسة.

وتكون درجه الحرارة في جنوب الصعيد 39 للعظمى و40 للمحسوسة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 سبتمبر 2024 على أغلب الأنحاء

تشهد درجات الحرارة حاله من الارتفاع يوم الخميس، ويقدمها لكم الموجز وجاءت كالتالي:ـ

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العُظمى 33 درجة والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والمحسوسة 30 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 سبتمبر 2024 على أغلب الأنحاء

درجه الحرارة يوم الجمعة في القاهرة والوجه البحري 32 العظمى 34 المحسوسة.

وتكون درجه الحراره يوم الجمعة المقبله في السواحل الشمالية 29 للعظمى 32 للمحسوسة.

ودرجه الحراره في جنوب سيناء 36 للعظمى و 38 للمحسوسة.

كما تكون درجه الحراره في جنوب الصعيد يوم الجمعة المقبله 39 للعظمى و40 للمحسوسة.

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