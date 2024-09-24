‎اليوم الثلاثاء 24-9-2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2024، بالتزامن مع الأيام الأولى في فصل الخريف، وحالة التحسن النسبي التي شهدتها البلاد بعد فترات من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، موضحة أن الطقس سيكون حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا، كما أنه أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 32 34

العاصمة الإدارية 33 35

6 أكتوبر 33 35

بنها 32 34

دمنهور 31 33

وادي النطرون 31 33

كفر الشيخ 30 32

المنصورة 31 33

الزقازيق 32 33

شبين الكوم 31 33

طنطا 31 33

دمياط 29 32

بورسعيد 30 33

الإسماعيلية 33 35

السويس 32 35

العريش 30 32

رفح 29 31

رأس سدر 33 35

نخل 32 33

كاترين 26 38

الطور 33 35

طابا 30 32

شرم الشيخ 36 38

الإسكندرية 30 33

العلمين 29 32

مطروح 29 32

السلوم 32 34

سيوة 32 34

رأس غارب 36 38

الغردقة 35 37

سفاجا 35 37

مرسى علم 36 38

شلاتين 35 38

حلايب 34 36

أبو رماد 35 37

رأس حدربة 33 35

الفيوم 33 35

بني سويف 33 35

المنيا 34 36

أسيوط 34 36

سوهاج 35 37

قنا 36 37

الأقصر 36 37

أسوان 38 39

الوادي الجديد 35 36

أبو سمبل 36 37

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 38 39

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 39 40

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