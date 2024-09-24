حالة الطقس غدا الثلاثاء 24-9-2024.. درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء درجات الحرارة في مصر.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس حار ورطب يسود أغلب أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، مع توقعات بارتفاع شديد في درجات الحرارة على جنوب الصعيد. ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بضربات الشمس، مع تحذير السائقين من الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية بالطرق.

يرصد لكم موقع الموجز، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

درجة الحرارة في الإسكندرية تصل إلي 29

الأمطار: 0%

الرطوبة: 57%

الرياح: 18 كم/ساعة

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 العظمى 31

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

درجاتالحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 32

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 وشمال 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 27 والعظمى 36

لا يفوتك درجة الحرارة اليوم الاثنين 23-9-2024.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

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درجة الحرارة اليوم الاثنين 23-9-2024.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة



