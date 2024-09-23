حالة الطقس غدًا الثلاثاء 24-9-2024.. أجواء حارة وشبورة مائية

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، الموافق 24 سبتمبر 2024، عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص الكثير علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

والمعروف أن حالة الطقس يشهد تحسنًا ملحوظًا خاصة مع بداية شهر الخريف الذي يتميز بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء وأهم الظواهر الجوية المتوقعة وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء ستكون حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

أما عن فرص سقوط أمطار، فأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا الاثنين

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 29

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