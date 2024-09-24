بعد تحسّن الطقس.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024 من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص في الفترة الحالية، بالتزامن مع بداية فصل الخريف، وبدء انخفاض درجات الحرارة، ما جعل الكثيرون يستعدون لاستقبال الأجواء الشتوية.

ومع كثرة البحث عنها عبر محركات البحث، يستعرض الموجز في السطور القادمة موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024

ويتم العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي في مصر بموجب مواد القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعج موافقة مجلس النواب.

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وتقدّمت الحكومة بمشروع تطبيق التوقيت الصيفي بهدف توفير الطاقة، فبموجبه يتم زيادة الوقت بمقدار ساعة واحدة، بما يتيح إمكانية الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.

بداية التوقيت الشتوي في مصر 2024

وكشف القانون عن موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2024، حيث جاء فيه أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ووفقًا لذلك فإنه سيتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، عند الساعة 12:00 صباحًا، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر حتى شهر أبريل من العام القادم، وتحديدًا تى تمام الساعة 11 من ليلة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

كيفية ضبط ساعة التوقيت الشتوي في مصر 2024

مع البدء في تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 سيكون على الجميع ضبط الساعة من جديد على الأجهزة الإلكترونية والساعات اليدوية ليصبح الوقت 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 منتصف الليل يوم 25 أكتوبر 2024.

ويتم ضبط التاريخ الجديد على الهواتف والأجهزة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة الإعدادات.

اختيار كلمة تغيير الوقت والتاريخ

تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 11 مساء.

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