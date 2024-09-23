موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. وكيفية ضبط الساعة

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 فى مصر خلال الفترة الماضية خاصة مع انتهاء فصل الصيف فلكياً يوم السبت الماضي 21 سبتمبر 2024، وبداية فصل الخريف أمس الأحد 22 سبتمبر 2024، وقرب بداية فصل التشاء، ويتساءل الكثيرين عن كيفية تطبيق التوقيت الشتوى وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويرصد موقع الموجز خلال السطور التالية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 فى مصر، كيفية تطبيق التوقيت الشتوى وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، فإن التوقيت الصيفي في مصر يبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

من المقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من آخر خميس في شهر أكتوبر، والذي يوافق 31 أكتوبر 2024، على أن يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

التوقيت الصيفي في مصر

طبقت الحكومة المصرية التوقيت الصيفي في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، تم إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد 7 سنوات من إلغائه، حيث بدأ تطبيق التوقيت الصيفي خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، ووفقاً لذلك تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

كيفية ضبط الساعة

كيفية ضبط الساعة وتأخيرها

الدخول إلى إعدادات الهاتف:

افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

اختيار «ضبط الساعة»:

ابحث عن خيار ضبط الوقت أو الساعة.

تأخير الساعة 60 دقيقة:

في تمام الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الخميس (31 أكتوبر 2024)، قم بتأخير ساعتك 60 دقيقة للوراء، لتصبح الساعة 11:00 مساءً.

تفعيل الضبط التلقائي:

يمكنك تفعيل خيار الضبط التلقائي، مما يسمح للجهاز بتغيير الساعة تلقائيًا فور تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

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