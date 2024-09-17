مع اقتراب التوقيت الشتوي.. كيفية إعادة ضبط ساعة الهاتف

التوقيت الشتوي 2024 .. التوقيت الشتوي كلمات بحثية ترددت بشدة على محرك البحث الشهير جوجل، حيث تزايدت الاستفسارات عن كيفية إعادة ضبط الساعة على الهاتف، مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي .

ويستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر، بالاضافة لخطوات إعادة ضبط الساعة على الهاتف.

كيفية ضبط ساعة الهاتف وموعد بدء التوقيت الشتوي

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة بعد تردد بعض الاخبار التي تؤكد أنه سيتم العمل بالتوقيت الشتوي، مع بداية العام الدراسي الجديد 2024، ولكن أكد مجلس الوزراء، أن التوقيت السنوي سوف يبدأ مع آخر أسبوع من شهر أكتوبر أى بعد بداية العام الدراسي بأكثر من شهر.

خطوات ضبط ساعة الهاتف مع تطبيق التوقيت الشتوي

وبعد الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا وبدأ العمل الشتوي وفقًا للقانون، يوجد بعض الهواتف لا تحدث الساعة بطريقة تلقائيا لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن إمكانية ضبط ساعة الهواتف يدويا مع بدء التوقيت الشتوي وفقا للخطوات التالية:

1- الدخول على قائمة الإعدادات.

2- اختيار كلمة تغيير الوقت والتاريخ

3- تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 11 صباحًا، في الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق يوم 28.

بدء التوقيت الشتوي



أسباب تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي في مصر



كشف مجلس الوزراء، في بيان سابق، أسباب عودة تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي والاستفادة التي تعود على البلاد من تطبيقه، والتي جاء على رأسها ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي



ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

التوقيت الشتوي 2024 فى مصر



وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر في إبريل عام 2023 وذلك بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023 ، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

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