هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى؟.. الإفتاء تجيب

تعد مسألة سماع الأغاني من المسائل الفقهية التي تثير جدلاً واسعًا في المجتمع المسلم المعاصر، فمع تطور وسائل التكنولوجيا وانتشار الموسيقى والأغاني بشكل كبير، بات من الضروري إعادة النظر في هذه المسألة وتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بها.

يرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية هل يجوز سماع الاغاني بدون موسيقى.

حيث ردت دار الإفتاء علي سؤال المتابعين هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقي قائلاً: “ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها عادة، بعد أن أُثير الجدل حولها واختلفت الآراء بين محرم ومبيح.

الحكم الشرعي للاستماع إلى الموسيقى

وأوضح الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، في تلك الفتوى التي أوردتها دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا الاستماع إلى الموسيقى بسائر أشكالها بشرط ألا يقارنها ما هو محرمٌ شرعًا كشرب الخمر أو الغناء الماجن، وألَّا تكون مما يحرك الغرائز المحرمة ويبعث على الفسوق.

جواز استماع الموسيقى



وأكد جاد الحق أنه يجوز استماع الأغاني لكن هناك بعض الشروط الموجودة في كتب السنة النبوية واقوال الائمة، وهي ألا تقترن بارتكاب المحرمات مثل شرب الخمر، واستدلوا بذلك بظاهر النصوص القرآنية؛ كنحو قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، وقوله تعالى في الآية: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ إلى آخر الآية الكريمة [الأعراف: 32-33].



تحريم سماع الموسيقى في حالة اقترانها بالمحرمات



اشار جاد الحق، إلى أنه يوجد فتوى آخرى وهي للإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت، يؤكد فيها أن تحريم سماع الموسيقي في حالة اقترن بها شيئ من المحرمات، كـ ذكر الملاهي والخمر والقينات والفسوق والفجور"، وذلك لأنها تكون وسيلة للمحرمات، أو توقع في المحرمات؛ وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلمه".

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