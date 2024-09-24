24 ساعة من الكارتون وأغاني الأطفال.. طريقة ضبط تردد قناة كوكيز 2024

تردد قناة كوكيز 2024 .. تعتبر قناة كوكيز من أكثر قنوات الأطفال التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، وبات يتابعها ملايين الأطفال في كل مكان بفضل ما تقدمه من محتوى ترفيهي مميز يناسب الصغار من جميع الفئات والأعمار.

ومع تزايد شعبيتها بين قنوات الأطفال، يستعرض الموجز في السطور التالية تردد قناة كوكيز 2024 وطريقة ضبطه حتى يمكنك إسعاد أطفالك بما يُعرض عليها.

مميزات قناة كوكيز 2024 على نايل سات

تقدم قناة كوكيز 2024 مجموعة من المميزات لمتابعيها من الأطفال ومنها:

تقوم بتقديم مجموعة قوية من البرامج الكرتونية المعروفة والتي تحتوي على قصص مشوقة ومغامرات شخصيات محبوبة.

تقدم برامج تعليمية وتركز على تعليم الأطفال المهارات الأساسية مثل الأرقام والحروف بطريقة ممتعة.

تقدم أغاني أطفال وتتضمن أغاني تفاعلية تساعد الأطفال على التعلم والاستمتاع.

تقدم قصص وألعاب تروي قصص قصيرة وتقدم ألعاب تفاعلية تحفز التفكير الإبداعي.

تتميز بالإشارة القوية عالية الدقة صوت وصورة.

محتواها مجاني وغير مشفرة وتم عودتها من جديد على القمر الصناعي نايل سات بتردد جديد عالى الجودة.

محتواها يقدم على مدار الـ24 ساعة.

تردد قناة كوكيز 2024 على نايل سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5 6.

الاستقطاب: أفقي.

دقة الجودة : HD العالية.

التردد :11595

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ : 27500

الجودة: SD

طريقة ضبط تردد قناة كوكيز 2024

من جهاز التحكم عن بعد قم بالنقر على زر إعدادات القنوات واختيار الأمر تركيب.

النقر على زر إضافة قناة جديدة.

اختيار تثبيت يدوي.

حدد القمر الصناعي نايل سات لاستقبال عليه القناة.

كتابة بيانات التردد بطريقة صحيحة في المكان المخصص لها.

النقر على أيقونة بحث.

اختيار رقم القناة.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على زر حفظ وسوف يتم تثبيت القناة في غضون بضع ثواني ليستمتع أطفال أجمل المود المعروضة.

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