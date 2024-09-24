بعد الوعكة الصحية الأخيرة .. أبرز الأزمات في حياة سامو زين

تصدَّر الفنان سامو زين محركات البحث مؤخرًا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله المستشفى لفترة قصيرة. هذا الحدث أثار قلق جمهوره، الذي عبر عن مخاوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح زين ضمن الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية.

بعد هذه الأزمة الأخيرة، يستعرض موقع " الموجز " أبرز أزمات سامو زين في التقرير التالي

سامو زين

تطورات الحالة الصحية للفنان سامو زين

حسبما أعلنت مديرة أعماله عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، فإن سامو زين الآن يتعافى ويقضي فترة راحة بعد خروجه من المستشفى.

وفي تسجيل صوتي نشره عبر حسابه، طمأن زين جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه سيعود إلى نشاطه الفني قريبًا.

وأضاف: "شكرًا جدًا لكل الناس اللي حاولت تتواصل معايا أو تبعتلي رسالة"، معبرًا عن امتنانه لدعم محبيه.

أزمة مع نقابة المهن الموسيقية

تأتي هذه الأنباء في وقت مثير للاهتمام، حيث كانت نقابة المهن الموسيقية قد أوقفت سامو زين عن الغناء بعد تخلفه عن المثول أمام الشئون القانونية للنقابة، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بإخلاله بالتعاقد على حفل رأس السنة عام 2019، لكن النقابة تراجعت عن القرار بعد عقد جلسة صلح بين الأطراف المعنية.

جدل حول التشابه في الألحان

كما أثار زين جدلاً مع الفنان مروان خوري بعد أن أشار إلى تشابه لحن أغنيته "مش قادر" مع أغنية خوري "يسلملي اللي بيغار".

في مؤتمر صحفي، نفى خوري وجود أي تشابه، مؤكدًا على احترامه للفن والموسيقى، وأن مثل هذه الأمور قد تحدث بسبب "توارد الأفكار".

سامو زين

رد على الجدل في حفلات الزفاف

علاوة على ذلك، أثير جدل آخر حول سامو زين بعد إحيائه حفل زفاف، حيث تم التقاط صور للعروسين أثارت بعض الانتقادات عبر الإنترنت.

في بيان توضيحي، أكد زين أن الصور كانت مضللة، وطلب من جمهوره عدم تداول الأخبار المغلوطة، مشددًا على أهمية احترام العمل الفني الذي يقدمه.

في الختام، يبدو أن سامو زين يواجه مجموعة من التحديات، ولكنه مستمر في تقديم الدعم لجمهوره، مما يسلط الضوء على العلاقة القوية التي تربطه بهم.

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