أسرار في حياة مريم الجندي وكيف أنقذتها إسعاد يونس من الموت؟

تصدر إسم الفنانة الشابة مريم الجندي تريند جوجل، بعد تصريحاتها المثيرة مع إسعاد يونس أثناء وجودها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة"، ويكشف لنا الموجز أبرز تصريحاتها.

من هي مريم الجندي ؟

وُلدت الفنانة مريم الجندي في 6 من فبراير عام 1988 في القاهرة، وقد عانت في طفولتها من فقدان أمها الراحلة ضحى حسن، وهي الزوجة الأولى للفنان محمود الجندي، إذ توفيت أمها وهي طفلة صغيرة بسبب حريق نشب في بالمنزل أدى لوفاة الأم تاركة أربعة أطفال منهم ولد وحيد وثلاث بنات.

مريم الجندي

ومريم الجندي هي أصغر أبناء الفنان الراحل محمود الجندي، لفتت الأنظار خلال مشاركتها في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني وشاركت بعده في عدد من الأعمال.

إسعاد يونس تنقذ مريم الجندي من الموت

استعادت الفنانة الشابة مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي ذكرياتها مع الفنانة إسعاد يونس وحكت كيف أنقذتها من الموت.

وحكت مريم الجندي: حضرتك أنقذتي حياتي، كنتوا قاعدين قعدة مع كل الناس الجميلة جدا بابا وأونكل فاروق الفيشاوي ومامتي وحضرتك كنتوا بتتكلموا في حاجة مهمة، ومامتي كانت بتحب حضرتك جدا وكانت مركزة جدا معاكي"

وتابعت مريم الجندي: "أنا كنت معاكم وكنا قاعدين في مكان فيه حمام سباحة، وأنا كنت منطلقة وماشية مع نفسي وأقتنعت لسبب ما كطفلة إني ممكن أكمل وأمشي على المايه، وحضرتك الوحيدة اللي أخدتي بالك وقلتي البنت دي هتمشي على المايه وحضرتك اللي أنقذتيني.

مريم الجندي مع والدها الراحل

بداية مشوارها الفني

كشفت الجندي بداية مشوارها الفني، قائلة : "ابتديت مشواري الفني من مسرح الجامعة، وقدمت فوازير كتير وأنا صغيرة، منها فوازير عم كريم أبو المفاهم، وقدمت دور صغير في مسلسل الناس في كفر عسكر.

وعن دورها في الاختيار 2 قالت: كانت فرصة ما ينفعش أرفضها، ودوري كان زوجة إرهابي والأمر كان مخيف بالنسبة لي، ولكني شعرت أنه دور مهم، وكان أهم خطوة في مسيرتي، خاصة بسبب وقوفي أمام كريم عبدالعزيز.

مريم الجندي مع إسعاد يونس



آخر أعمال مريم الجندي

شاركت مريم الجندي في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

كما شاركت مريم الجندي في بطولة مسلسل "بالطو" مع عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس.

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