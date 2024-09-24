بيان رسمي من جامعة قناة السويس بضوابط الملابس للطلاب.. بلاش أحذية مفتوحة

ضوابط الملابس لطلاب الجامعات .. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت العديد من الجامعات في مصر، على رأسهم جامعة قناة السويس، التي ذكرت في بيان رسمي مجموعة من النصائح و الإرشادات للطلاب الجدد، تضمنت ضوابط الملابس لطلاب الجامعات وذلك بهدف تعزيز بيئة تعليمية محترمة ومنظمة. تأتي هذه النصائح تزامنًا مع استكمال إجراءات القبول، مثل الكشف الطبي واستلام الأوراق.

الإرشادات المتعلقة بالزي تضمنت النصائح تأكيدًا على أهمية الالتزام بقواعد الملابس، حيث أصدرت جامعة قناة السويس وكلية الألسن بيانًا رسميًا والذي اطلعت عليه “الموجز” يتناول النقاط التالية:

جامعة قناة السويس

ضوابط الملابس لطلاب الجامعات

الملابس الممنوعة وفقا لـ ضوابط الملابس لطلاب الجامعات:

الملابس الشفافة والقصيرة و تشمل القمصان دون أكمام.



البنطلونات المقطعة والشورتات ذات الخصر المنخفض.



القمصان مفتوحة الأزرار والجلباب للذكور.



عبارات وصور غير لائقة على الملابس.



الأحذية المفتوحة والشباشب.



ضرورة ارتداء البالطو الأبيض النظيف في المعامل.

الإرشادات حول الإكسسوارات: ركز البيان أيضًا على ضرورة تجنب الإكسسوارات المبالغ فيها:

الممنوعات تشمل:

السلاسل والإكسسوارات الضخمة.

ارتداء الحلق للذكور أو أكثر من حلقة واحدة للإناث.

ضرورة تصفيف الشعر بشكل لائق وعدم استخدام الأوشمة.

الأهداف من هذه النصائح: تهدف الجامعات من خلال هذه الإرشادات إلى:

تعزيز الانضباط وتوفير بيئة تعليمية تتسم بالاحترام والتعاون.

تجنب المظاهر غير الملائمة التي قد تؤثر على العملية التعليمية.

توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالمظهر اللائق الذي يعكس هوية الجامعة.

تعتبر هذه النصائح بمثابة دليل للطلاب الجدد لدخول الحياة الجامعية بوعي ومسؤولية، حيث تظهر هذه النصائح ضوابط الملابس لطلاب الجامعات مما يسهم في تعزيز التجربة التعليمية والنمو الشخصي. تظل الجامعات ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية مهنية تتماشى مع قيم المجتمع وتطلعاته.

جدير بالذكر أن العام الجامعي الجديد يعتبر فرصة جديدة للتعلم والنمو الشخصي. يتطلب التحضير لهذا العام تخطيطًا جيدًا وتنظيمًا لتحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي.

ومن الضروري وضع خطة زمنية تشمل جميع المحاضرات، والواجبات، والاختبارات. يمكن استخدام التطبيقات الحديثة أو التقويمات الورقية لتسهيل هذه العملية.

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