هاني رمزي: تعلمت أصول الفن من سناء جميل وأدين بالفضل لنور الشريف

كشف الفنان هاني رمزي عن شغفه الكبير بالفن وأعماله الفنية الماضية خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان المونودراما في دورته السابعة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بتكريمه ومشاركته في هذا المهرجان، مؤكدًا أن هذا التكريم يُمثل شهادة فخر وشرف له، وينعكس طابعًا خاصًا في مسيرته الفنية.

وقد أضاف رمزي أن هذا التكريم يشكل دافعًا له للاستمرار في تقديم أعمال ذات قيمة فنية عالية، يرصد " الموجز" أبرز تصريحاته في السياق التالي

هاني رمزي

تجربة المونودراما في حياة هاني رمزي الفنية

تحدث هاني رمزي عن تأثير فن المونودراما في حياته الفنية، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير من كبار الفنانين مثل سناء جميل ونعيمة وصفى وأستاذه نور الشريف.

وذكر أنه ما زال يشعر بالامتنان لهؤلاء الفنانين على دورهم في توجيهه وإلهامه لفهم هذا الفن العظيم.

وأكد رمزي أن المونودراما تمثل تحديًا كبيرًا للفنان، حيث يتطلب هذا النوع من الأداء مهارات عالية في التركيز والسيطرة، مما يزيد من صعوبة المهمة ويعكس عمق التجربة الفنية.

وأضاف قائلاً: "يستوجب العمل في فن المونودراما أن يتحلى الفنان بالشجاعة والقدرة على التعبير عن المشاعر بطريقة صادقة ومؤثرة، وهذا هو ما أحببته في هذا الفن."

هاني رمزي

تفاصيل مسلسل "بدون مقابل"

وعن أعماله المقبلة، ينتظر هاني رمزي عرض مسلسل "بدون مقابل" المكون من 30 حلقة، والذي يتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن. يتسم المسلسل بإطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، حيث يبتعد هاني عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها، ويظهر بدور رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.

وفي حديثه عن هذا العمل، قال رمزي: "أعتبر هذا المسلسل خطوة جديدة في مسيرتي الفنية، حيث يتيح لي فرصة استكشاف أبعاد جديدة لشخصيتي الفنية وتقديم أداء مختلف عما قدمته سابقًا."

المسلسل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم.

كما يضم المسلسل أيضًا عمرو عبدالجليل ونسرين طافش وأيتن عامر ومنة فضالي، بالإضافة إلى محمد أبو داود وحنان يوسف وهبة عبدالعزيز وشادي هاني رمزي.

وقد أشار رمزي إلى أن العمل مع هذا الفريق المتميز كان تجربة غنية، حيث يتمتع كل فنان بموهبة فريدة تساهم في إثراء المسلسل وجعله تجربة مشوقة للمشاهدين.

في ختام حديثه، أبدى هاني رمزي استعداده لمواجهة التحديات المقبلة في عالم الفن، مؤكدًا على أهمية الابتكار والتجديد في تقديم الأعمال الفنية.

وعبر عن شكره لكل من دعمه في مسيرته، مشددًا على أن الفن سيظل دائمًا شغفه الأول، وأنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه للجمهور.



هاني رمزي

أخر أعمال هاني رمزي

يُذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل "العائدون" الذي عرض في موسم رمضان 2022، حيث ظهر فيه بشكل خاص إلى جانب مجموعة من الفنانين مثل أمير كرارة وأمينة خليل.

وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وأعجب النقاد والجمهور على حد سواء، مما أضاف إلى رصيد هاني الرمزي الفني.

كما قدم أيضًا مسلسل "القاتل الذي أحبني" في نفس العام، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مما يظهر تنوعًا كبيرًا في أدواره ومهاراته الفنية.

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