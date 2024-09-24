مخرج أغاني كاظم الساهر..إصابة حسين دعيبس بجلطة دماغية وظهوره في دار للمسنين

تصدر اسم المخرج الأردني حسين دعيبس، وذلك بعد اعلان تعرضه لجلطة دماغية وجلوسه في دار للمسنين بالعاصمة الأردنية عمان، وظهر المخرج في مقطع فيديو أثار صدمة بين متابعيه وجمهوره، دعيبس الذي كان وراء نجاحات كبيرة للعديد من الفنانين العرب مثل كاظم الساهر، نجوى كرم، صابر الرباعي، وفضل شاكر، ظهر في حالة مؤلمة أثرت في قلوب محبيه، ويرصد الموجز تفاصيل الأزمة.

دعيبس يكشف عن مسيرته مع الفنانين العرب

في الفيديو، أكد دعيبس أنه أخرج 48 أغنية للفنان كاظم الساهر، مشيراً إلى أن جميع الفنانين لا يعلمون شيئاً عن حالته الصحية. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها مع فنانين عرب مشهورين مثل ماجد المهندس، عبد المجيد عبد الله، وطلال سلامة، لم يتلقَ أي تواصل منهم بعد تعرضه للمرض.

حسين دعيبس

الفيديو يثير تفاعلًا واسعًا

انتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر دعيبس وهو لا يتمالك دموعه التي انهمرت أثناء حديثه. وأشار المخرج إلى أنه "لا يريد المساعدة من أحد"، ما زاد من حجم التعاطف معه. المخرج يقيم منذ عام في "دارات سمير شما للمسنين" بالعاصمة عمان، حيث يتلقى الرعاية الطبية بعد إصابته بالجلطة.

الحكومة الأردنية تتدخل لمتابعة حالة دعيبس

بعد انتشار الفيديو، أعلنت الحكومة الأردنية تدخلها الفوري. وأكد وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة أن الحكومة تتابع الحالة الصحية للفنان والمخرج حسين دعيبس. وفي منشور عبر فيسبوك، قال الرواشدة: "تابعنا الحالة الصحية للفنان المبدع حسين دعيبس بعد تعرضه لجلطة دماغية مؤخرًا، وسوف نقوم بزيارته في دار الرعاية للاطمئنان على صحته".

أمل بعودة دعيبس إلى الساحة الفنية

في نفس المنشور، أعرب وزير الثقافة عن أمله في أن يعود حسين دعيبس إلى الساحة الفنية الأردنية والعربية كما كان سابقًا. وأشاد الرواشدة بدوره في إثراء المشهد الفني العربي بالعديد من الأعمال المميزة التي تركت بصمة كبيرة.

مسيرة دعيبس الفنية الطويلة

من الجدير بالذكر أن حسين دعيبس كان أحد أبرز المخرجين الذين ساهموا في نجاح العديد من الفنانين العرب. فقد أخرج أعمالاً لكبار النجوم مثل كاظم الساهر، نجوى كرم، صابر الرباعي، وفضل شاكر، بالإضافة إلى فنانين آخرين مثل فلة، طلال سلامة، وماجد المهندس.

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