رسوم وخطوات إستخراج رخصة القيادة لأول مرة أونلاين.. بالتفصيل خطوة خطوة

رخصة القيادة اونلاين

أن تستخرج رخصة قيادة سيارة ملاكي هذا من المتطلبات الأساسية لأي سائق في مصر، إذ تتيح له القيادة بشكل قانوني، وخلال الساعات الماضية تساءل عدد كبير من المواطنين عبر مواقع الإنترنت المختلفة، عن الخطوات اللازمة كي تحصل على رخصة قيادة، والرسوم المطلوبة لاستخراجها، وطبيعة الغرامات المفروضة في حالة القيادة برخصة منتهية.

يرصد الموجز عبر هذا التقرير كيفية تجديد الرخصة عبر الإنترنت من المنزل دون الذهاب إلى المرور.

طريقة إستخراج رخصة سيارة ملاكي 2024 خطوة خطوة

يجب إتباع عدة خطوات لاستخراج رخصة سيارة ملاكي

الخطوة الأولى تحضير الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

2- شهادة محو الأمية (لمن تجاوزوا 18 عامًا).

3- نموذج رقم 256 الخاص باستخراج رخصة قيادة.

4- صور شخصية حديثة (مقاس 4x6).

5- شهادة الكشف الطبي التي تثبت السلامة الجسدية والنظر.

6- دفع الرسوم المقررة في وحدة المرور.

الخطوة الثانية: الذهاب إلى وحدة المرور الذي يتبع لها محل السكن لتقديم الأوراق المطلوبة.

الخطوة الثالثة: اجتياز الاختبارات النظرية المتعلقة بإشارات المرور واللوائح، والخضوع للاختبار العملي للقيادة.

الخطوة الرابعة: استلام الرخصة بعد اجتياز جميع الاختبارات ودفع الرسوم، وبعدها الحصول على رخصة القيادة.

المصاريف المطلوبة من أجل إستخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

- رسم الضريبة: 615 جنيهًا (يشمل رسوم التأمين).

- الكشف الطبي وفصيلة الدم: 285 جنيهًا.

- استمارة بيانات: 105 جنيهات.

- نموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة: 40 جنيهًا.

- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة: 50 جنيهًا.

- رسم اختبار الإشارات: 40 جنيهًا.

- طابع شرطة: 15جنيهًا.

- رسوم اجتياز دورة القيادة التدريبية: 590 جنيهًا (بمركز التعليم في المرور).

شروط الحصول على الرخصة

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

- تقديم تحليل للمواد المخدرة من جهة حكومية معتمدة.

- ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف.

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًّا

يستطيع السائقين تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم بسهولة عبر الإنترنت باستخدام بوابة مصر الرقمية. و إتبع تلك الخطوات:

1- تسجيل الدخول: الدخول إلى حسابك على بوابة مصر الرقمية أو إنشاء حساب جديد.

2- اختيار خدمات المرور: من القائمة الرئيسية، اختر «خدمات المرور» ثم «مركباتي».

3- إدخال بيانات السيارة: إدخال رقم اللوحة المعدنية وأرقام شاسيه السيارة للاستعلام عن بيانات الرخصة.

4- تجديد الرخصة: الضغط على «تجديد» وإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان.

5- إدخال بيانات التأمين والفحص الفني: إضافة بيانات التأمين والفحص الفني المطلوبة.

6- دفع الرسوم عبر الإنترنت: إتمام عملية الدفع أونلاين والانتظار لاستلام تأكيد من إدارة المرور.

7- استلام الرخصة: بعد حوالي 10 أيام عمل، يتم استلام الرخصة الجديدة.

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