حقيقة وجود خريطة مغلوطة لمصر على رخص القيادة الجديدة.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع "فيس بوك"، حيث تم نشر تعليقات تُظهر ما يُزعم أنه رخصة القيادة الجديدة، مع ادعاءات بوجود خريطة مغلوطة لمصر، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حقيقة وجود خريطة مغلوطة لمصر على رخص القيادة الجديدة

وبعد الفحص، تبين أن التصميم الجديد لرخصة القيادة يحتوي على خطوط غير منتظمة، ولا تتضمن أي رسومات للخريطة، مما يشير إلى أنها تضم علامات تأمينية يصعب تقليدها.

رسوم استخراج رخص القيادة الجديدة

تعتبر رسوم استخراج رخصة القيادة من الأمور الأساسية التي يحتاجها المواطنون، خاصة أصحاب السيارات الملاكي وقائدو المركبات. يُعد الحصول على رخصة جديدة أو تجديد الرخص المنتهية ضروريًا لضمان السير على الطرق بشكل قانوني وآمن.

رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم استخراج رخصة القيادة لأول مرة بمبلغ 1070 جنيهاً، موزعة على النحو التالي:

- الكشف الطبي: 285 جنيهاً

- التأمين الشامل وتنمية موارد الدولة: 615 جنيهاً

- نموذج 256: 6 جنيهات

- اختبار الإشارات: 10 جنيهات

- ملف حافظة رخصة القيادة: 35 جنيهاً

- طابع شرطة: 15 جنيهاً

- استمارة بيانات: 105 جنيهات

- نموذج رخصة القيادة: 10 جنيهات

رسوم استخراج رخصة قيادة مهنية

تبلغ رسوم استخراج رخصة القيادة المهنية 600 جنيه، موزعة كما يلي:

- استخراج الرخصة لأول مرة: 540 جنيهاً

- نموذج 256: 6.5 جنيه

- اختبار شفوي: 10 جنيهات

- رسوم الاختبار: 40 جنيهاً

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

تتطلب وزارة الداخلية مجموعة من الأوراق لاستخراج رخصة القيادة:

- نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة

- إثبات الهوية ومحل الإقامة والسن

- شهادة طبية

- شهادة دراسية

- إثبات اجتياز الاختبار الفني

- سداد الرسوم المقررة

- شهادة الوفاء بالغرامات عند التجديد

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي

للحصول على رخصة قيادة سيارة ملاكي، يجب تجهيز الوثائق التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- نموذج 256 من إدارة المرور

- صورة شهادة التخرج

- 4 صور شخصية حديثة

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي

تشمل الشروط اللازمة لاستخراج رخصة سيارة ملاكي:

- الحد الأدنى للسن: 18 سنة

- تحليل المواد المخدرة: معتمد ومختوم

- عدم وجود حكم جنائي ضد المتقدم

تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

تتيح وزارة الداخلية إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي. يمكن للمستخدمين تجديد رخصهم لمركبات الملاكي أو الدراجات النارية الأقل من 2030 سي سي، مع إمكانية دفع الرسوم باستخدام كروت الائتمان.

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