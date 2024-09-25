وظائف الشركة الوطنية 2024.. الشروط والأورق المطلوبة

وظائف الشركة الوطنية 2024.. تعتبر الشركات الوطنية من أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب. وفي كل عام، تستعرض هذه الشركات العديد من الوظائف الشاغرة والمختلفة في مختلف التخصصات والمستويات، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين عن عمل.

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وظائف الشركة الوطنية 2024

يستعرض لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل الشاملة و الأوراق المطلوبة للوظائف الشركة الوطنية 2024.

التسجيل في وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2024

“قرار جمهوري صدر عام 1979، بتأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يمتلك العديد من الشركات العاملة في مجالات مختلة مثل الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، مما يوفر آلاف فرص العمل للمواطنين."

تخصصات وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2024

تتنوع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات، والطاقة، وفيما يلي سنعرض الوظائف المتاحة التي تتناسب مع مختلف المؤهلات العلمية والخبرات:-

وظائف مهندسين في التخصصات التالية:

تخصص الهندسة المدنية.

تخصص الهندسة الكهربائية.

تخصص الهندسة الميكانيكية.

تخصص الهندسة الزراعية.

وظائف إدارية كالموظفين والمحاسبين ورجال الأعمال



وظائف فنية كفنيين في المجالات التالية:

فنيين الكهرباء.

فنيين الصيانة.

الميكانيكية.

البناء.

وظائف أخرى في مختلف المجالات بالجهاز

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شروط التقديم في وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على المؤهل الدراسي المناسب لها.

يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل المطلوب.

يجب تقديم ما يثبت إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

يجب أن يتحلى المتقدم بالمقومات اللازمة للعمل كالقدرة على الالتزام بالقوانين ومواعيد العمل،

لديه القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق العمل.

الأوراق المطلوبة عند التقديم لوظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

إحضار شهادة ميلاد الكمبيوتر للمتقدم.

نسخة من المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة توضح التقديم العام.

صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية المفعول.

شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشكل نهائي.

إحضار شهادات الخبرة إن وجدت.

تقديم فيش وتشبيه موجه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



خطوات التقديم على وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2024

التوجه إلى البوابة الإلكترونية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

النقر على خيار الوظائف.

النقر على خيار الوظائف. استعراض الوظائف المتاحة، والنقر على الوظيفة المناسبة للمؤهلات والخبرة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة مثل العنوان والمؤهل ورقم الهاتف ورقم البطاقة القومية.

مراجعة صحة البيانات المدخلة.

النقر على “تقديم”.

يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين والتواصل مع المتقدم في حالة القبول.



رواتب وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

المؤهل العلمي: يحدد الراتب على أساس المؤهل العلمي، حيث يحصل حاملي المؤهلات الجامعية

على رواتب أعلي من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة.

الخبرة العملية: يزداد الراتب في الجهاز بزيادة الخبرة العملية.

الدرجة الوظيفية: يتحدد الراتب أيضًا على أساس الدرجة الوظيفية، حيث يحصل العاملون بالوظائف العليا على رواتب أعلى.

طبيعة العمل: تحدد طبيعة العمل الراتب في الجهاز، فالعاملون في الوظائف الخطرة رواتبهم أعلى من العاملين بالوظائف العادية.



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