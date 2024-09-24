بمرتبات 25 ألف جنيه.. التقديم على وظائف الضبعة النووية 2024

حملت وظائف الضبعة النووية 2024 بشرى سارة لمن تنبطق عليهم الشروط، إذ سيحصل المقبولون على مميزات متعددة، باعتبار أنها واحدة من أفضل فرص الوظائف التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية.

وفي السطور التالية، يستعرض الموجز تفاصيل وظائف الضبعة النووية 2024 وأهم الشروط وطرق التقديم.

وظائف الضبعة النووية 2024

وكان محمد جبران، وزير العمل، قد أعلن عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، فى تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وهي وظائف يمكن التقديم عليها من خلال رابط خاص، بالموقع الرسمى للوزارة.

وقال الوزير فى تصريحات، أن الزيارة التى قام بها نهاية الشهر الماضى "أغسطس 2024"، إلى "المشروع "، ولقائه مع ممثلى الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

كما أشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، فى إطار المشاركة فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتشمل الوظائف ما يلي:

2300 حداد مسلح.

900 عامل خرسانة.

700 لحام.

500 عامل تركيب أنظمة تهوية.

1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة.

500 كهربائي.

مميزات وظائف الضبعة النووية 2024

تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه، طبقًا للمهنة والخبرة.

العمل 8 ساعات يوميًا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

العمل 6 أيام أسبوعيًا.

توفير سكن.

وسيلة انتقال للعمل والعودة.

3 وجبات كل يوم.

شروط وظائف الضبعة النووية 2024

يجب علي المتقدم تقديم شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم لها العامل.

يجب تقديم شهادة خبرة في مجال عملة سنه علي الأقل.

تقديم استمارة الفحص الطبى "111" .

التقديم في وظائف الضبعة النووية 2024

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بوزارة العمل أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة".

أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index .

أقرأ أيضا:

برابط التفاصيل.. جامعة طيبة التكنولوجية تعلن فرص عمل جديدة لأعضاء هيئة التدريس

وظائف برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه في 3 محافظات.. اعرف الشروط