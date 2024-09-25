«هتوفر فلوسك».. طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

تعتبر شاورما الفراخ واحدة من أشهر الوجبات الخفيفة التي تستقطب اهتمام أفراد الأسرة جميعاً، نظراً لسهولة تحضيرها وإمكانية تناولها في أي مكان، سواء على الشاطئ أو في النادي أو حتى أثناء القيادة. ولذا، تسعى العديد من ربات البيوت للحصول على طريقة لتحضير شاورما الفراخ شبيهة بتلك التي تُقدم في المطاعم، دون الحاجة لمكونات باهظة الثمن، ويرصد لكم موقع 'الموجز" خلال السطور التالية طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات.

مكونات شاورما الفراخ زي المحلات

نصف كيلو صدور دجاج

1 كوب زبادي

عصير 2 ليمون

3 فصوص ثوم مفروم

بشر 2 ليمونة

ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة صغيرة قرنفل

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة بهارات شاورما

رشة جنزبيل

3 ملاعق زيت

بصل مقطع شرائح رفيعة

نعناع أخضر

2 طماطم منزوعة القلب ومقطعة شرائح رفيعة

شاورما الفراخ



طريقة التحضير شاورما الفراخ

تحضير التتبيلة: اخلطي في وعاء عميق الزبادي مع الثوم، والزيت، وعصير وبشر الليمون، والبهارات. ثم قومي بنقع قطع صدور الدجاج في هذا الخليط.

التخزين: قومي برص صدور الدجاج في "علبة ثلاجة" مغطاة بورق الاسترتش، واضغطي عليها جيدًا. ضعيها في الثلاجة لمدة 6 إلى 8 ساعات.

شاورما فراخ

التقطيع والطهي: بعد إخراج الدجاج، قومي بقلب العلبة على لوح تقطيع وقطعيه إلى شرائح رفيعة. سخني قليل من الزيت في مقلاة، ثم أضيفي الدجاج واستمرّي في التقليب حتى يتحول لونه إلى الذهبي.

إضافة الخضراوات: أضيفي شرائح البصل والطماطم والنعناع إلى الدجاج واتركيهم على النار لمدة 5 دقائق حتى تذبل الخضراوات.

شاورما فراخ

التقديم: قدمي الشاورما في الخبز المفضل لديك، سواء كان فينو أو سوري، مع صلصتك المفضلة.

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

تُعتبر شاورما الفراخ في الطاسة من الوصفات السهلة والسريعة، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها. إليك طريقة التحضير خطوة بخطوة.

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج

ملح وفلفل حسب الذوق

ملعقة بابريكا

رشة زعتر

رشة حبهان مطحون

رشة زنجبيل

ملعقة ثوم بودرة

ملعقة بصل بودرة

ملعقتان خل

2 ملعقتين زيت

شرائح بصل أحمر

شرائح طماطم

فلفل ألوان

خبز سوري أو تورتيلا

كاتشب

شاورما فراخ



طريقة التحضير:

تتبيل الدجاج: في وعاء، اخلطي قطع الدجاج مع الملح والفلفل، البابريكا، الزعتر، الحبهان، الزنجبيل، الثوم البودرة، البصل البودرة والخل. غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

طهي الدجاج: بعد انتهاء وقت النقع، أخرجي الدجاج وصفيه من التتبيلة. سخني مقلاة على نار هادئة وضعي قطع الدجاج فيها. غطيها واتركيها حتى تنضج تماماً، مع التقليب بين الحين والآخر.

تحضير الخضار: بعد نضج الدجاج، انقليه إلى طبق جانبي. في نفس المقلاة، أضيفي ملعقتين من الزيت، ثم أضيفي شرائح البصل الأحمر والطماطم والفلفل الألوان. قلبي الخضار حتى تأخذ لونًا ذهبيًا دون أن تذبل.

التقديم: ضعي الشاورما في الخبز السوري أو التورتيلا، ثم أضيفي الخضار المشوحة والكاتشب. لفي السندوتش جيدًا، ثم حمريه في نفس المقلاة حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

القطع والتقديم: قطعي السندوتش إلى نصفين أو أربعة أرباع وقدميه مع الثومية.

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