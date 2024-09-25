خطوات حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري.. اعرفها

حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري.. يعتبر برنامج سكن مصر هو أحد مشروعات وزارة الإسكان في مصر التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بمساحات وأسعار مناسبة.

وتتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري بنظام الحجز الفوري، وهو نظام سريع يوفر فرصة شراء الشقق المتاحة مباشرةً عبر الإنترنت دون الدخول في قرعة.

حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري

وفي هذا الصدد، تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح جديد من أجل حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري من خلال جهاز المدينة المختص ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد قيمة جدية الحجز.

الموجز يرصد تفاصيل حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري، من حيث الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة لذلك، حيث يوفر نظام الحجز الفوري للوحدات السكنية بـ مشروع سكن مصر حلاً سريعًا وميسرًا للراغبين في الحصول على سكن جديد.

تفاصيل حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري

يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وسداد قيمة جدية الحجز.

يتم نظام السداد من خلال استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

سداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري

كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

وعقب حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري، يقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني).

ويتم تلقى طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية،مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

وقبل السداد يجب حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري من خلال بعض الخطوات ولهذا ننقل لكم خطوات حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري وهي كالتالي:

خطوات حجز شقق سكن مصر بالنظام الفوري

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

تسجيل الدخول بكلمة المرور والرقم القومى.

الضغك على أيقونة «أرغب في التقدم».

اختيار «احجز الآن».

بعدها تظهر شاشة- للاطلاع فقط- توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

ستظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة).

الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، كما يمكن طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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