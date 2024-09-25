تعرف على أسعار النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفعت مؤشرات البحث عن أسعار النحاس والمعادن اليوم، الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نظرًا لاستخدامها الواسع في مجالات الصناعة والبناء والاستثمار, مما دفع المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى متابعة أسعارها يوميًا, لتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج.

أسعار النحاس والمعادن

تسعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 25-9-2024, وفقًا لآخر تحديث في بورصة المعادن والسوق المصري.

أسعار النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس الأصفر: 280 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر: 240 جنيهًا.

سعر كيلو نحاس أصفر خردة: يتراوح ما بين 190 إلى 210 جنيهات.

سعر النحاس المخلوط: يتراوح من 240 إلى 260 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس بشكل عام: يتراوح بين 330 و400 جنيه.

سعر النحاس الأحمر الخردة: 350 جنيهًا.

أسعار النحاس اليوم

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد اليوم، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر حديد عز: 41,500 جنيه.

سعر حديد بشاي: 41,200 جنيه.

سعر حديد العتال: 39,000 جنيه.

سعر حديد المعادي: 38,800 جنيه.

سعر حديد الكومي: 38,800 جنيه.

سعر حديد المراكبي: 41,000 جنيه.

سعر حديد عطية: 39,000 جنيه.

سعر حديد العشري: 38,800 جنيه.

سعر حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه.

سعر حديد بيانكو: 38,800 جنيه.

سعر حديد المصريين: 41,100 جنيه.

أسعار الألومنيوم اليوم

سعر طن الألومنيوم: 1,700 جنيه.

سعر قرص الألمنيوم: 61,500 جنيه.

سعر طن الألومنيوم الخام: 57,000 جنيه.

سعر طن الألومنيوم الخام الفلات البارد: 49,000 جنيه.

سعر كيلو الألومنيوم المستخدم في تصنيع الأدوات: 25,000 جنيه.

سعر طن إسطوانة الألومنيوم: 39,000 جنيه.

أسعار سبائك الفضة عيار 999

سعر جرام الفضة: 73.33 جنيه.

سعر أونصة الفضة: 2,263.803 جنيه.

أما أسعار السبائك حسب الوزن فهي كالتالي:

سعر سبيكة 50 جرام: 3,625.37 جنيه.

سعر سبيكة 100 جرام: 7,223.17 جنيه.

سعر سبيكة 200 جرام: 13,784.68 جنيه.

سعر سبيكة 250 جرام: 16,955.16 جنيه.

سعر سبيكة 500 جرام: 33,579.49 جنيه.

سعر سبيكة 1 كيلو: 66,166.48 جنيه.

أسعار الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,127 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,023 جنيه.

سعر جنيه الذهب عيار 21: 38,806 جنيه.

سعر جنيه الذهب عيار 22: 40,654 جنيه.

سعر جنيه الذهب عيار 24: 44,350 جنيه.

أسعار النحاس اليوم



سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 47,491 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 94,335 جنيه.

سعر أونصة الذهب: 146,277 جنيه.

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 73,498 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 234,222 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 467,520 جنيه.

سعر سبيكة الذهب تولة: 55,393 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو: 4,652,098 جنيه.

سعر سبيكة الذهب نصف كيلو: 2,330,207 جنيه.

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