أسعار النحاس والمعادن اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2024

شهدت أسعار النحاس والمعادن حالة من الاستقرار الملحوظ, وتؤثر هذه الأسعار على عدة صناعات رئيسية مثل البناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار النحاس والمعادن اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، وفقًا لبورصة المعادن.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

سجل سعر النحاس في بورصة المعادن تقلبات ملحوظة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس الحالي: تراوح نحو 4.3430 دولارًا للطن.

سعر الإغلاق الأخير: بلغ 4.3430 دولارًا.

أعلى مستوى للنحاس: سجل 4.3870 دولارًا للطن.

أدنى سعر للنحاس: انخفض إلى 4.3185 دولارًا.

أسعار النحاس في السوق المصري

تباينت أسعار النحاس اليوم في السوق المصري،وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر النحاس اليوم

سعر الكيلو جرام من النحاس: تراوح بين 280 و297 جنيهًا.

سعر الطن من النحاس: بلغ حوالي 297 ألف جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة: استقر عند 160 ألف جنيه.

سعر النحاس الأصفر: سجل 105 آلاف جنيه للطن.

سعر الكيلو جرام من النحاس الأصفر: ثبت عند 299 جنيهًا.

أسعار النحاس الخردة

تفاوتت أسعار النحاس الخردة بناءً على نقائه وجودته، كانت الأسعار كالتالي:

سعر الكيلو جرام من خردة النحاس: تراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر النحاس الأصفر: سجل بين 280 و300 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

أسعار خردة النحاس الأحمر: تراوحت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

سعر النحاس النقي: استقر بين 330 و400 جنيه للكيلو.

سعر النحاس المخلوط: ثبت بين 280 و300 جنيه للكيلو.

أسعار المعادن الأخرى

تزامن ارتفاع أسعار الحديد مع استقرار نسبي في المعادن الأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر النحاس

أسعار الحديد

سعر طن حديد عز: بلغ 42,236 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري: وصل إلى 40,916 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي: استقر عند 38,500 جنيه.

سعر طن حديد السويس: سجل 38,000 جنيه.

سعر طن حديد ستيل: بلغ 38,500 جنيه.

سعر طن حديد العشري: وصل إلى 37,500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي: استقر عند 39,000 جنيه.

أسعار المعادن الأخرى

الألومنيوم: سجل 2,490.00 دولارًا.

سجل 2,490.00 دولارًا. البلاتين: بلغ 980.10 دولارًا.

بلغ 980.10 دولارًا. الذهب: وصل إلى 2,647.10 دولارًا.

وصل إلى 2,647.10 دولارًا. الفضة: سجل 31.495 دولارًا.

سجل 31.495 دولارًا. الرصاص: بلغ 2,046.00 دولارًا.

بلغ 2,046.00 دولارًا. القصدير: سجل 31,823.00 دولارًا.

سجل 31,823.00 دولارًا. النيكل: بلغ 16,482.00 دولارًا.

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