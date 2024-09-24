أسعار النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

أسعار النحاس والمعادن.. يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار النحاس والمعادن يوميًا, لتعدد أغراضها سواء للصناعة أوالبناء أو للأستثمار أو للأدخار, لذا تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار النحاس والمعادن المختلفة اليوم الثلاثاء 24-9-2024.

أسعار النحاس اليوم

سجلت أسعار النحاس اليوم على النحو التالي:

أسعار النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس الأصفر: 280 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر: 240 جنيهًا.

سعر كيلو نحاس أصفر خردة: يتراوح ما بين 190 إلى 210 جنيهات.

سعر النحاس المخلوط: يتراوح من 240 إلى 260 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس بشكل عام: يتراوح بين 330 و400 جنيه.

سعر النحاس الأحمر الخردة: 350 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد اليوم مقارنة بالأمس، وجاءت كالتالي:

سعر حديد عز: 41,500 جنيه.

سعر حديد بشاي: 41,200 جنيه.

سعر حديد العتال: 39,000 جنيه.

سعر حديد المعادي: 38,800 جنيه.

سعر حديد الكومي: 38,800 جنيه.

سعر حديد المراكبي: 41,000 جنيه.

سعر حديد عطية: 39,000 جنيه.

سعر حديد العشري: 38,800 جنيه.

سعر حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه.

سعر حديد بيانكو: 38,800 جنيه.

سعر حديد المصريين: 41,100 جنيه.

أسعار الفضة

كما شهدت أسعار الفضة بعض الانخفاضات الطفيفة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة: 53.64 جنيه.

استقرت أونصة الفضة عند 1,668.36 جنيه.

سعر سبيكة الفضة (50 جرام): 2,681.96 جنيه.

سعر سبيكة الفضة (100 جرام): 5,363.92 جنيه.

سجلت سبيكة الفضة (200 جرام) نحو 10,727.85 جنيه.

سعر سبيكة الفضة (250 جرام): 13,409.81 جنيه.

تم تحديد سبيكة الفضة (500 جرام) بسعر 26,819.62 جنيه.

سعر سبيكة الفضة (1 كيلو): 53,639.24 جنيه.

أسعار الذهب والسبائك

جاءت أسعار الذهب والسبائك كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب (2.5 جرام): 12,004 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (5 جرام): 23,780 جنيه.

سعر جنية الذهب (عيار 21): 38,414 جنيه.

سعر جنية الذهب (عيار 22): 40,243 جنيه.

سعر جنية الذهب (عيار 24): 43,901 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (10 جرام): 47,011 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (20 جرام): 93,382 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (أوقية): 138,906 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (نصف أونصة): 72,755 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (أونصة): 144,798 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (50 جرام): 231,855 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (100 جرام): 462,795 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (تولة): 54,833 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (1 كيلو): 4,605,081 جنيه.

سعر سبيكة الذهب (نصف كيلو): 2,306,656 جنيه.

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