بدء التوقيت الشتوي تعرف على موعد تغيير الساعة 2024-2025.. يرغب العديد من عشاق فصل الشتاء، في معرفة موعد بداية التوقيت الشتوي 2024-2025، وذلك لضبط الساعة وفق التوقيت الجديد المعلن رسميًا من الحكومة، والذي نص على العمل بالتوقيت الصيفي لنحو 6 أشهر من إصدار القرار.

يرصد لكم موقع الموجز تفاصيل بدء التوقيت الشتوي ووعد تغيير الساعة.

لا يفوتك موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. وكيفية ضبط الساعة

التوقيت الشتوي

في البداية جاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي بعد أن تم إلغائه في مصر منذ 7 سنوات ، حيث تم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل في عام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن قرار نظام التوقيت الصيفي، الذي صدر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في مصر هي المقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويتم ذلك من كل عام ميلادى.



التوقيت الصيفى فى مصر

وقامت الحكومة بتطبيق العمل بالتوقيت الصيفي وفقاً لقانون رقم 24 لسنه 2023، لكي ترشد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.



موعد التوقيت الشتوي



سوف يتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

الرئيس السيسى يصدق على قرار نظام التوقيت الصيفي

حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 24 لسنة 2023، بخصوص إقرار نظام التوقيت الصيفى.

يوفر تطبيق التوقيت الصيفى 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، ويرشد استغلال الطاقة.

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