موعد تغيير التوقيت الشتوي وانتهاء فصل الخريف من أكثر المواضيع التي كثر التساؤل عنها مؤخرًا بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف فلكيًا وبدء فصل الخرف.

ومع تحسّن الأحوال الجوية، بدأ الكثيرون يشعرون بالأجواء الشتوية، ما يجعلهم يبحثون عن موعد تغيير التوقيت الشتوي وانتهاء فصل الخريف، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

موعد تغيير التوقيت الشتوي

ويعود أساس العمل بنظام تغيير التوقيت في مصر إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي تقدّمت به الحكومة وأقرّه مجلس النواب، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو قانون يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة من خلال زيادة عدد ساعات النهار بساعة ، بما يتيح إمكانية الاستفادة من ساعات النهار في ترشيد الكهرباء، خاصة في ذروة فصل الصيف.

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر

وينص القانون على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ووفقًا لذلك فإنه سيتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، عند الساعة 12:00 صباحًا، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر حتى شهر أبريل من العام القادم، وتحديدًا تى تمام الساعة 11 من ليلة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

موعد انتهاء فصل الخريف

وعلى الجانب الآخر، كانت الحسابات الفلكية قد كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة الأربعة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيو 2024 واستمر 93 يوما و15 ساعة لينتهى اليوم السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف بدء من الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة .

يذكر أن الاعتدال الخريفي الذي يحدث في 22 سبتمبر، هو اليوم الذي يتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار تقريبًا، ويعتبر هذا اليوم إشارة لبداية التحول التدريجي نحو الأيام الأقصر والليالي الأطول.

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