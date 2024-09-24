قبل اكتئاب الخريف.. نصائح لتجديد طاقة المنازل من جديد

اكتئاب الخريف… مع حلول فصل الخريف، يشعر الكثيرون بتغيرات في مزاجهم وطاقتهم، حيث يبدأ ما يسمى بـ "اكتئاب الخريف" في الظهور. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها قلة التعرض لأشعة الشمس، وتقلبات الطقس، وتغيير نمط الحياة.

اكتئاب الخريف

يقدم لكم موقع الموجز، خلال السطور التاليه كافة التفاصيل المتعلقة عن اكتئاب الخريف، وإليكم نصائح لتجديد طاقة المنازل.

التخلص من أشياءك القديمة والمملة

يجب عليك التخلص من الأشياء القديمة المملة وغير مستعملة ،ويجب عليك شراء أشياء جديدة حتي تسترجع طاقة إيجابية مثل، تغيير الملابس وأدواتك وتغيير في المفروشات وغيرها من الأشياء المحيطة في غرفتك لكي تعطي طاقة إيجابية في منزلك.

تعديل طاقة منزلك من جديد

لكي تستقبل فصل الخريف، يجب عليك تغيير من طاقة المنزل حتي تعطي طاقة إيجابية من جديد مثل، التخلص من عدة أشياء داخل منزلك قد تكون ملابس قديمة أو تجديد لون المنزل ، تصليح الأشياء التالفة، والتخلص من النباتات المجففة وغير صالحة لتزيين المنزل، ونستبدلها بنباتات أخرى وغيرها من الأشياء التي تعطي طاقة للمنزل.

تعليق ورقة بالأمنيات

مع بداية منتصف سبتمبر وفي هذا اليوم وقت اكتمال القمر ، يبدأ الإنسان بتعليق كل أمنياته الخاصة به، داخل غرفتة ويقوم بتعليق علي الحائط أو مكان مناسب حتي ينظر إليها طول الوقت ،والخروج بليل حتي تجذب لك الطاقة طول فترة العام والتأمل في السماء حتي تجذب لك الطاقة.

استكشف جانبك الإبداعي

الجميع مبدعون بطريقة ما، عليك استكشاف جانبك الإبداعي، وتشغيل عقلك بالأفكار التي تعطيك إجابية، وإنشغال وقتك في أفكار جديدة حتي تسترجع طاقتك العقلية مثل الرسم أو الكتابة أو النحت أو أنواع أخرى من الفن، وغيرهم من الإبداع . و ليس من الضروري أن تكون مبدعا كتابيا أو فنيا، يمكنك أيضا أن تكون مبدعا في أفكارك، فقط يجب عليك أن تجلس في مكان مريح، وأغمض عينيك، وأفرغ عقلك، ودع خيالك ينطلق من الأفكار السعيدة.

إلهاء نفسك في التمارين

يمكنك القيام ببعض التمارين في المنزل أو النزول لجيم لإخراج الطاقة السلبية وإعادة الطاقة الإجابية من جديد ، ويمكنك أيضا لعب رياضة مفضل إليك أو الإستمتاع بأغنية أو حضور حفلة عليك القيام بأعمال تجعلك سعيد وتجدد طاقتك.

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