خلال 9 أشهر الماضية.. مدينة مصر تواصل الابتكار في القطاع العقاري بإطلاق مشاريع كبرى

مشاريع ضخمة تُعزز مكانة مدينة مصر.. أعلنت شركة مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق عدد من المشاريع الكبرى خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة إجمالية 103 مليار جنيه، تعكس هذه المشاريع التزام الشركة بتقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

مشروع "The Butterfly" في مستقبل سيتي



أطلقت مدينة مصر مشروعها الفريد "The Butterfly" في مستقبل سيتي بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه، يتميز المشروع بتصميمات عصرية مستوحاة من أجنحة الفراشة، ويشمل فيلات وشققاً تتميز بالمساحات الخضراء والمسطحات المائية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، مما يجعله تجربة معيشية متكاملة.

مشروع "Rai Valleys" في سراي



أعلنت الشركة عن مشروع "Rai Valleys" في سراي، الذي يمتد على مساحة 36,000 متر مربع ويضم 182 وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس، بمبيعات مستهدفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه. من المقرر الانتهاء من المشروع خلال أربع سنوات.

"Origami Golf" في تاج سيتي



أطلقت مدينة مصر مشروع "Origami Golf" في تاج سيتي بشرق القاهرة، بقيمة 11 مليار جنيه، يتميز المشروع بتصميمات مستوحاة من فن الأوريجامي الياباني ويضم 932 وحدة سكنية متنوعة، مع مرافق متكاملة تشمل ملعب جولف مصغر ومناطق خدمات سكنية.

مشروع "Sheya" في سراي



بامتداد خطتها التوسعية في سراي، أطلقت الشركة مشروع "Sheya" بقيمة 6.9 مليار جنيه على مساحة 228,212 متر مربع، يتضمن المشروع 744 وحدة سكنية تشمل الفيلات والشقق والدوبلكس، ويتميز بتصميمات عصرية ومرافق ترفيهية مثل الكلوب هاوس وحمامات السباحة.

مشروع "Esse Residence" في سراي



أعلنت مدينة مصر عن مشروع "Esse Residence" في القاهرة الجديدة بقيمة 18.1 مليار جنيه، حيث يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع ويضم 1804 وحدة سكنية فاخرة، ما بين فيلات مستقلة وشقق ودوبلكس. يتميز المشروع بتصميمات حديثة وخدمات متكاملة.

مشروع "تجد" التجاري في تاج سيتي



في إطار التوسع في المشروعات التجارية، أطلقت مدينة مصر مشروع "تجد" التجاري في قلب تاج سيتي، على مساحة 39,000 متر مربع، يشمل المشروع تسعة مناطق تجارية متميزة مع مساحات مكتبية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات العلامات التجارية والشركات.

نمو استثنائي في المبيعات والإيرادات



حققت مدينة مصر نمواً غير مسبوق في المبيعات والإيرادات، حيث سجلت مبيعات تعاقدية بلغت 20.9 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات بنسبة 95.8% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 149.4% عن العام السابق.

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