وظائف محافظة القاهرة 2024.. أعرف الشروط والأوراق المطلوبة

كشفت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة التابعة لمحافظة القاهرة، عن وظيفة جديدة لمكان شاغر وبارز، وهو مدير عام الإدارة العامة للإنارة، وهي قمة الوظائف الإدارية داخل الإدارة المركزية للكهرباء.

يرصد لكم موقع الموجز، عبر السطور التالية، عن وظائف محافظة القاهرة 2024أعرف الشروط والأوراق المطلوبة.

المهارات المطلوبة لوظائف نظافة وتجميل القاهرة

وتابعت هيئة النظافة والتجميل التابعة لـ محافظة القاهرة، إعلانها عن المهارات المطلوب توفيرها لمن يرغب في تقديم وجاءت كالتالي:

المهارات الأساسية:

أن يشارك في وضع الخطة الاستراتيجية للوحدة، ويضع الخطة السنوية للإدارة العامة ويجتمع بكافة مرؤوسيه سنويا لوضع الأهداف التشغيلية والفردية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة حسب الأحوال.

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه وإداره فريق العمل.

القدرة على التخطيط ووضع البرامج التفصيلية التي تكفل تحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها.

امتلاك مستوى مناسب من مهارات الاتصال.

القدره على حل المشكلات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

سنوات الخبرة:

قضاء مده قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

التدريب :

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة لوظائف نظافة وتجميل القاهرة

وحددت الهيئة العامة للنظافة والتجميل كل المستندات التي تخص الوظيفة وتشمل كالتالي.

عدد ثلاث نسخ من المؤهل. بيان الإنجازات. صوره ضوئية من شهاده التخرج وأي مؤهلات أخرى. بيان حاله وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة. صوره ضوئية من بطاقه الرقم القومي سارية. صحيفه الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة. صوره ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها. شهاده الخبرة. 8 صور شخصية. 2 أسطوانة مدمجة CD. فارغ نموذج تطوي

طرق التقديم لوظائف نظافة وتجميل القاهرة



طلبت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من الراغبين لشغل الوظيفة، تجهيز الطلبات والمستندات وتسليمها باليد إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة، باسم رئيس مجلس الإدارة على العنوان التالي عمارات 23 يوليو- 3ب العباسية.

لينك التقديم من هنـــــــــــــا

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