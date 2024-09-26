أسعار اشتراكات السكك الحديدية للطلاب.. وهذه أماكن الحجز

أسعار إشتراكات القطار للطلبة

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أسعار اشتراكات السكك الحديدية للطلاب لأهم المحطات بالوجه القبلي والبحري، مشيرة إلى أن الاشتراكات تشمل قطارات الروسي تهوية والروسي درجة ثالثة مكيفة، مؤكدة على أن القطارات تقدم خدمات متميزة للركاب، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات.

إليكم أسعار الاشتراكات

أسعار اشتراكات السكك الحديدية للطلاب يقدمها لكم «الموجز» في التقرير التالي، أسعارها وفقا لمستند رسمي من السكة الحديد وهي كالآتي:

- قطار من القاهرة إلى الواسطى:

- روسي تهوية: 2695 جنيها

- روسي درجة ثالثة مكيفة: 5650 جنيها

- قطار من القاهرة إلى بني سويف:

. روسي تهوية: 3120 جنيها

. روسي درجة ثالثة مكيفة: 6070 جنيها

- قطار من القاهرة إلى المنيا:

- روسي تهوية: 4805 جنيهات

روسي درجة ثالثة مكيفة: 8605 جنيهات

- قطار من القاهرة إلى أسيوط:

. روسي تهوية: 6070 جنيها

. روسي درجة ثالثة مكيفة: 10290 جنيها

- قطار من القاهرة إلى بنها:

. روسي تهوية: 1855 جنيها

. روسي درجة ثالثة مكيفة: 3120 جنيها

- قطار من القاهرة إلى طنطا:

. روسي تهوية: 2695 جنيها

روسي درجة ثالثة مكيفة: 3120 جنيها

- قطار من القاهرة إلى الإسكندرية:

. روسي تهوية: 3960 جنيها

. روسي درجة ثالثة مكيفة: 6550 جنيها

إشتراكات مترو الأنفاق

وفي ذات السياق ، قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو نسب تخفيض اشتراكات المترو للطلاب بين 88 % حتى 91%.

أماكن دفع اشتراكات المترو وملئ الإستمارة وتسليم الأوراق

تتواجد مكاتب الاشتراكات فى عدد من الخطوط، والأكثر انتشارا تكون في الخط الأول، والذي يضم مكاتب في حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة.

وفي الخط الثاني موزعة على كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب.

أما الخط الثالث: الأخضر العتبة - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور.

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