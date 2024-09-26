سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-9-2024 مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي

خيم الاستقرار على سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-9-2020، مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق المصرفية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي داخل البنوك نحو 12,95 جنيه، ويعتبر سعر الريال السعودي متقارب لالعديد من البنوك سواء الخاصة أو الحكومية وشركات الصرافة.

يهتم قطاع عريض من المصريين سواء ممن يعملون بالمملكة العربية السعودية أو من يستعدون لأداء مناسك العمرة لهذا العام، بعد الانتهاء من مناسك عمرة المولد النبوي الشريف، بالاطلاع على سعر الريال السعودي، إما للتحويل أو التغير.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي الريال السعودي في مقدمة أسعار العملات، التي يحرص “ الموجز”، على متابعتها خلال التعاملات الصباحية أو المسائية، داخل البنوك، بعد اختفاء ظاهرة السوق السوداء، ومواصلة رجال الأمن ملاحقتهم لتجارة العملة داخل الأسواق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم داخل البنوك

ونستعرض خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، والدولار الأمريكي، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للبنوك، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الامربكي

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، مقابل الدولار الأمريكي داخل البنوك نحو 3.75 دولار .

سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 26-9-2024، نحو 12,91 جنيه للشراء 12,95 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.92 جنيه للشراء 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.92 جنيه للشراء 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.92 جنيه للشراء 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.89 جنيه للشراء 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12.86 جنيه للشراء 13 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.83 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري 12.87 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-9-2024 مقابل الجنيه المصري والدولار‎