تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-9-2024 مقابل الجنيه المصري والدولار‎

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر، استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث سجّل في البنك المركزي المصري حوالي 12.926 جنيه للشراء و12.888 جنيه للبيع. ويُلاحظ استمرار تقارب أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

وفيما يلي يعرض لكم موقع الموجز تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وفقاً لآخر البيانات من عدة بنوك في مصر:

البنك المركزي المصري: 12.926 جنيه للشراء، 12.888 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.926 جنيه للشراء، 12.867 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.926 جنيه للشراء، 12.867 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.919 جنيه للشراء، 12.867 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.939 جنيه للشراء، 12.905 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.926 جنيه للشراء، 12.836 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.929 جنيه للشراء، 12.877 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 12.923 جنيه للشراء، 12.796 جنيه للبيع.

بنك أجريكول: 12.994 جنيه للشراء، 12.831 جنيه للبيع.

بنك البركة: 12.923 جنيه للشراء، 12.825 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.902 جنيه للشراء، 12.876 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 12.943 جنيه للشراء، 12.81 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 12.928 جنيه للشراء، 12.475 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 12.926 جنيه للشراء، 12.892 جنيه للبيع.

بنك سايب: 12.93 جنيه للشراء، 12.7 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 12.919 جنيه للشراء، 12.566 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 12.927 جنيه للشراء، 12.872 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.933 جنيه للشراء، 12.841 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 12.914 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 12.939 جنيه للشراء، 12.905 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 12.939 جنيه للشراء، 12.905 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق السوداء، سجل الريال السعودي حوالي 13.01 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، مُرتفعًا بشكل طفيف عن الأمس، حيث كان يُسجّل 12.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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