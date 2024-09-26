اطلع على أسعار الفضة اليوم الخميس 26-9-2024 بالمصنعية

تُعد أسعار الفضة محل اهتمام واسع لعدة أسباب، فهي ليست مجرد معدن ثمين يستخدم في صناعة المجوهرات والأدوات الفاخرة، بل يُنظر إليها كاستثمار آمن يلجأ إليه الأفراد والشركات خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم حالة من التابين, وسجلت بعض الأعيرة ارتفاعًا نسبيًا بينما استقر البعض الآخر, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة, وأسعار سبائك الفضة وسعر المصنعية والتلميع في مصر اليوم الخميس 26-9-2024, وفقًا لمؤسسة “جولد برايس”.

سعر جرام الفضة اليوم

سجل سعر أونصة الفضة: 1,726.130 جنيه.

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999: 55.39 جنيه.

حقق سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958: 53.11 جنيه.

وصل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 إلى 51.28 جنيه.

قدر سعر جرام فضة العملات عيار 900 بـ 49.90 جنيه.

بلغ سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800: 44.35 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة عيار 880 نحو 48.79 جنيه.

أسعار الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999

حافظت أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999 على استقرارها، وسجلت الأسعار التالية:

بلغ سعر جرام الفضة 73.81 جنيه.

وصل سعر أونصة الفضة إلى 2,278.492 جنيه.

سجلت سبيكة 50 جرام 3,648.90 جنيه.

بلغ سعر سبيكة 100 جرام 7,270.04 جنيه.

حققت سبيكة 200 جرام 13,874.13 جنيه.

وصلت سبيكة 250 جرام إلى 17,065.18 جنيه.

بلغ سعر سبيكة 500 جرام 33,797.38 جنيه.

سجل سعر سبيكة 1 كيلو نحو 66,595.81 جنيه.

أسعار سبائك الفضة المعاد بيعها عيار 999

استقرت أسعار سبائك الفضة المعاد بيعها على النحو التالي:

أسعار الفضة اليوم

سجل سعر جرام الفضة 55.17 جنيه.

بلغ سعر أونصة الفضة 1,716.068 جنيه.

حققت سبيكة 50 جرام 2,758.65 جنيه.

وصل سعر سبيكة 100 جرام إلى 5,517.30 جنيه.

سجلت سبيكة 200 جرام 11,034.60 جنيه.

بلغت سبيكة 250 جرام نحو 13,793.25 جنيه.

حققت سبيكة 500 جرام 27,586.50 جنيه.

وصل سعر سبيكة 1 كيلو إلى 55,172.99 جنيه.

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

تؤثر المصنعية بشكل كبير على أسعار الفضة في السوق المصري, وتكون غالبًا أعلى من سعر جرام الفضة الخام، ويقدر في المتوسط بحوالي 25 جنيهًا للجرام، مع اختلافات طفيفة حسب المحل.

سعر تلميع الفضة

تشهد منتجات تلميع الفضة إقبالاً من قبل المستخدمين للحفاظ على بريق الفضة. وفقًا لأحد المواقع الشهيرة لبيع الفضة عبر الإنترنت، تتراوح أسعار ملمعات الفضة بين 24 و28 جنيهًا فقط.

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