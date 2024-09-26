كيف تصلى صلاة التوبة؟.. وقتها وعدد ركعاتها.. تفاصيل

صلاة التوبة.. علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيفية أداء صلاة التوبة، وهي عبادة مهمة تسهم في مغفرة الذنوب، فقد ورد في حديث نبوي يوضح كيفية هذه الصلاة وركعاتها، حيث روى الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من رجل يُذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يُصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له». ثم قرأ هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» (آل عمران: 135).

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية كيفية صلاة التوبة وعدد ركعاتها، مع توضيح خطوات أدائها وأهمية هذه العبادة في حياة المسلم.

قبول التوبة في الإسلام

والله تعالى يقبل التوبة من عباده في جميع الأوقات، إلا في وقتين محددين:

1- وقت الغرغرة، وهو الوقت الذي تصل فيه روح الإنسان إلى الحلقوم، حيث لا تنفع التوبة في تلك اللحظات، لأن العبد يكون قد اقترب من الموت، ولا يُقبل منه التوبة حينها.

2- عند خروج الشمس من مغربها: وهو الوقت الذي يشير إلى قرب يوم القيامة، حيث تُغلق أبواب التوبة. فعندما تشرق الشمس من مغربها، يكون قد حان وقت انتهاء الفرصة للمغفرة.

حكم صلاة التوبة

اتفق العلماء على مشروعية صلاة التوبة، واستندوا إلى عدة أحاديث وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تؤكد فضلها وأهميتها. تُؤدى صلاة التوبة بركعتين منفردتين، حيث إنّها من النوافل التي لا تُصلّى جماعة.

صلاة التوبة

أحكام وضوابط صلاة التوبة

1- استحباب الاستغفار: حيث يُستحب للتائب أن يستغفر الله تعالى بعد الصلاة، مما يعكس ندمه ورغبته في العودة إلى الله.

2- اجتهاد في الأعمال الصالحة: من المهم أن يحرص التائب على الاجتهاد في عمل الصالحات بعد أداء الصلاة، لتكون توبته متكاملة.

3- قراءة القرآن: لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص قراءة معينة في الركعتين، لذا يجوز للمصلي أن يقرأ ما يشاء من الآيات.

4- أوقات الصلاة: يمكن أداء صلاة التوبة في أي وقت، دون استثناء، مما يتيح للتائب فرصة العودة إلى الله في أي لحظة.

5- التوقيت بعد المعصية: يجوز للتائب أن يصلي هذه الصلاة مباشرة بعد ارتكاب المعصية، أو بعد فترة من الزمن، مما يعكس رحمة الله وواسع مغفرته.

كيفية صلاة التوبة

وفقًا لما أكدته دار الإفتاء المصرية، فإن صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة. في حال وقع المسلم في المعصية، يُستحب له اتباع الخطوات التالية:

1- الوضوء: يتوضأ المسلم ويُحسن وضوءه، حيث يُعتبر الطهارة شرطًا لصحة الصلاة.

2- صلاة ركعتين: يُصلي المسلم ركعتين بنية التوبة. يُفضل أن يستحضر قلبه ويخشع لله تعالى خلال الصلاة.

3- القراءة: لا يوجد نص محدد لقراءة معينة في الركعتين، لذا يمكنه قراءة ما شاء من الآيات بعد الفاتحة.

4- الاستغفار: بعد الانتهاء من الصلاة، يجتهد المذنب في الدعاء والاستغفار، مُستحضرًا ندمه ورغبته في العودة إلى الله. يُذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أكد في حديثه أن الله يغفر لمن يستغفر بصدق.

كيفية صلاة التوبة

أفضل وقت للتوبة

ذكر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وفقًا لقول ابن رجب الحنبلي، أن أفضل وقت للتوبة هو عندما يبادر الإنسان بالتوبة في صحته، وقبل أن ينزل به المرض.

التوبة في وقت الصحة تعطي الفرصة للشخص للقيام بالأعمال الصالحة، والالتزام بالطاعات، مما يسهم في تعزيز إيمانه وتقربه إلى الله. يُستحب أن يكون المسلم دائمًا مستعدًا للتوبة، مُغتنمًا كل لحظة في حياته لتصحيح أخطائه والسعي نحو الأفضل.

فضل صلاة التوبة

التوبة إلى الله تعالى تحمل فضائل عديدة، تعكس رحمة الله وكرمه تجاه عباده، ومن هذه الفضائل:

سبب لمحبة الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين.

سبب للعفو عن السيئات.

نجاة من النار ودخول الجنة.

سبب لفلاح العبد.

نيل رحمة الله ومغفرته.

تحقيق الأجر العظيم.

كسب الحسنات بعد السيئات.

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